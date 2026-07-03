Sbarchi 2026, Pozzallo si conferma secondo porto d’Italia dopo Lampedusa

POZZALLO, 03 Luglio 2026 – Il panorama degli arrivi via mare in Italia nei primi sei mesi del 2026 fa registrare un netto calo complessivo a livello nazionale, ma accende i riflettori su dinamiche geografiche ben precise. In questo scenario, la città e il porto di Pozzallo si consolidano stabilmente come la seconda realtà nazionale per numero di sbarchi, posizionandosi subito dopo Lampedusa nella gestione dell’accoglienza. La cittadina ragusana si conferma così uno snodo fondamentale e strategico per l’intero sistema italiano.

I dati ufficiali pubblicati dall’UNHCR mostrano una decisa flessione dei flussi migratori totali. Tra gennaio e giugno del 2026 sono state registrate 14.388 persone arrivate sulle coste italiane, un dato in diminuzione del 48% rispetto alle 30.060 dello stesso periodo del 2025. Anche il singolo mese di giugno ha confermato questo trend al ribasso, con 2.758 arrivi totali, segnando un -10% rispetto ai 3.054 del mese di maggio.

Nonostante la contrazione generale, la pressione geografica resta concentrata sulla Sicilia, che si conferma la regione più interessata in assoluto. Lampedusa da sola ha catalizzato il 56% di tutti gli arrivi via mare nel primo semestre dell’anno. Subito dopo l’isola pelagia, è proprio Pozzallo a guidare la classifica dei porti d’approdo, staccando nettamente tutte le altre numerose località costiere coinvolte, tra cui si contano Crotone, Augusta, Civitavecchia, Carrara, La Spezia e Reggio Calabria.

L’analisi delle rotte evidenzia che la stragrande maggioranza dei migranti giunti a Pozzallo e negli altri porti è partita dalla Libia. Questo Paese si conferma il primo punto di partenza con l’83% della quota totale del 2026, un dato altissimo anche se in lieve calo rispetto al 90% dello scorso anno. Al secondo posto, a pari merito, si posizionano l’Algeria (salita all’8% rispetto al 2% del 2025) e la Tunisia (attestatasi all’8%). Resta attiva, seppur minoritaria, anche la rotta marittima che muove dalle coste della Turchia.

Per quanto riguarda la composizione dei flussi, le nazionalità prevalenti dichiarate al momento dell’arrivo nei primi sei mesi dell’anno vedono in testa i cittadini originari del Bangladesh con il 30%. Seguono la Somalia (11%), il Sudan (10%), il Pakistan (8%) e l’Algeria (7%). Quote minori ma significative riguardano persone provenienti da Egitto (6%), Eritrea (4%), Tunisia (4%), Mali (2%), Nigeria (2%) e Costa d’Avorio (2%).

Un dato particolarmente sensibile per i centri di accoglienza, inclusi quelli di Pozzallo, riguarda la presenza di minori non accompagnati. Nel primo semestre del 2026, i bambini e gli adolescenti che hanno viaggiato da soli rappresentano ben il 19% del totale degli arrivi via mare, facendo registrare una leggera crescita rispetto al 18% documentato nello stesso periodo dell’anno precedente.

Il monitoraggio delle operazioni in mare evidenzia inoltre che il 22% delle persone sbarcate da inizio anno è stato tratto in salvo dalle navi delle Organizzazioni Non Governative (ONG) attive nel Mediterraneo. Le restanti quote sono state soccorse dalle autorità italiane o sono giunte in autonomia.

Il contesto in cui operano le strutture di Pozzallo resta però drammatico sul fronte della sicurezza marittima. I dati del Missing Migrants Project dell’IOM rivelano che nei primi sei mesi del 2026 le persone morte o disperse nel Mediterraneo sono state ben 1.397. Di queste, 865 hanno perso la vita lungo la sola rotta del Mediterraneo Centrale, che si conferma la più letale e registra un netto aumento rispetto alle 552 vittime dello stesso periodo del 2025.

Per far fronte a questa situazione e garantire il rispetto dei diritti umani, l’UNHCR mantiene una presenza costante nei principali luoghi di sbarco della Sicilia. Da vent’anni attiva a Lampedusa, l’agenzia supporta attivamente le autorità italiane anche nei porti strategici come Pozzallo. Gli interventi avvengono in stretta collaborazione con il partner International Rescue Committee (IRC) e con le agenzie nazionali ed europee, garantendo una pronta informazione ai nuovi arrivati e l’individuazione tempestiva delle persone più vulnerabili per il loro inserimento in percorsi di cura specializzati.

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