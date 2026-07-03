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Politica | Scoglitti

Scoglitti e balneabilità, Vinciguerra (FdI): «No ad allarmismi infondati che danneggiano la nostra economia”

"L'Amministrazione comunale rassicuri e difenda il territorio"
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Scoglitti(Vittoria), 03 luglio 2026 – In merito alle notizie e alle immagini che stanno circolando nelle ultime ore sui social network riguardanti il ritrovamento di pesci morti nelle acque di Scoglitti – accompagnate da congetture che attribuiscono la causa a sversamenti di acque reflue contenenti fitofarmaci provenienti dalle serre – il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra interviene per sollecitare una formale smentita dell’Amministrazione a tutela del territorio.

“Dai social emergono notizie prive di riscontri scientifici e di analisi ufficiali delle acque. Lanciare accuse senza avere una documentazione a supporto generare panico tra visitatori e turisti e cosa ancora più grave criminalizza l’agricoltura e danneggia la pesca”, dice il consigliere Vinciguerra, capogruppo di FDI.

“Il comparto agricolo vittoriese e la marineria scoglittiese rappresentano motori trainanti del nostro tessuto socio-economico, portato avanti ogni giorno da migliaia di produttori onesti e da generazioni di pescatori che operano nel rispetto delle regole, garantendo un prodotto di altissima qualità. Facciamo appello al senso di responsabilità di tutti: cittadini, utenti dei social, stampa e istituzioni. Difendere il nostro territorio significa anche tutelarne l’immagine evitando di alimentare una narrazione distorta che danneggia l’intera comunità”.

“Per questa ragione chiediamo all’Amministrazione un intervento deciso a tutela dell’immagine di Vittoria e Scoglitti”, conclude.

© Riproduzione riservata

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