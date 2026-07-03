Incidente sulla SS 115 all’uscita Comiso-Vittoria: due feriti leggeri in un tratto già noto per la sua pericolosità

COMISO, 03 Luglio 2026 – Paura questa mattina, intorno alle 10:30, lungo la Statale 115. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un sinistro stradale nei pressi dello svincolo di uscita da Comiso in direzione Vittoria.

Il bilancio provvisorio parla di due persone rimaste ferite in modo leggero.

L’impatto è avvenuto in piena curva, un punto critico del tracciato che purtroppo si conferma ad alto rischio, essendo già stato teatro di numerosi incidenti in passato.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Comiso, impegnati nei rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e nella gestione del traffico, che ha subito inevitabili rallentamenti.

foto Franco Assenza

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