Ispica. CopyArt compie 25 anni e festeggia guardando al futuro con ottimismo

Ispica, 03 luglio 2026 – Ci sono storie imprenditoriali che non testimoniano solo il successo di un’idea ma che riescono a ridefinire il tessuto economico e culturale di un intero territorio. Quella di CopyArt Stamperia di Gianni Salonia è, senza ombra di dubbio, una di queste splendide realtà. Oggi per l’azienda non è affatto una giornata come le altre. Esattamente venticinque anni fa si accendevano per la prima volta i motori di una macchina produttiva che avrebbe cambiato il volto della grafica e della stampa locale, dando il via a un’avventura straordinaria fatta di sfide, intuizioni e grandissimi successi. Un quarto di secolo di attività è un traguardo eccezionale, che riempie d’orgoglio i protagonisti di questo viaggio e che spinge l’intera comunità ispicese (e non solo) a guardare indietro con profonda gratitudine. Dietro i numeri di questo successo si nasconde una narrazione fatta di pura dedizione e sacrificio personale. Tutto ha avuto inizio dall’audacia del suo fondatore, Gianni Salonia. Un giovane ragazzo di soli 23 anni, il quale, tuttavia, vantava già ben dieci anni di durissimo lavoro alle spalle. Una carriera iniziata prestissimo all’interno di una tipografia locale, dove ha potuto apprendere i segreti più intimi del mestiere e respirare l’odore acre e affascinante dell’inchiostro sui rulli. Tutta la sua vita lavorativa si è sviluppata attorno al mondo della stampa, trasformando una semplice occupazione in una missione di vita, affrontata sempre con lo sguardo rivolto al futuro e le mani radicate nella tradizione. Nel corso di questo intensissimo venticinquennio, il comparto della comunicazione visiva e della riproduzione grafica ha subito una metamorfosi radicale e fulminea. CopyArt ha vissuto in prima linea la complessa transizione dai metodi di stampa più tradizionali, fatti di matrici e impaginazione manuale, fino alle odierne tecnologie digitali d’avanguardia. Ma il vero miracolo industriale della stamperia è stato la capacità di cambiare pelle senza mai smarrire la propria anima profonda. Pur adottando macchinari di ultima generazione capaci di performance velocissime, l’azienda non ha mai barattato la cura artigianale per il dettaglio con la fredda produzione di massa, mantenendo intatto quel tocco umano che rende ogni stampato un’opera unica. CopyArt è diventato sinonimo di assoluta affidabilità e qualità d’élite. Professionisti, grandi aziende, enti pubblici e private associazioni sanno che affidare un progetto a questo team significa vedere davvero trasformata una semplice idea in un prodotto di altissimo impatto visivo. Il grazie più grande e commosso viene rivolto proprio ai clienti, cioè i cittadini, i commercianti, gli studenti e le realtà industriali che non hanno mai smesso di rinnovare la propria fiducia. Sono loro il vero motore propulsore di una crescita che non accenna a fermarsi. “Accanto a loro – dice Gianni Salonia – un plauso speciale va ai miei collaboratori a tutta la mia famiglia a mio Papà che mi guida da lassù e a tutti coloro che hanno condiviso ogni singola tappa di questo splendido viaggio, mettendo amore, puntualità e altissima professionalità dentro ogni singolo foglio uscito dai macchinari. Oggi CopyArt spegne 25 candeline sulla sua torta aziendale, ma lo fa mantenendo intatto lo stesso identico entusiasmo, la stessa fame di futuro e la medesima passione del primissimo giorno. Le sfide del mercato moderno sono complesse, tra digitalizzazione spinta e sostenibilità ambientale”. Il viaggio continua, con la promessa di continuare a stampare, con la qualità e il cuore di sempre, la storia dei prossimi venticinque anni (e anche più!). Tanti auguri CopyArt

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