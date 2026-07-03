Modica. Inaugurato il Banco Alimentare della Misericordia dedicato a don Umberto Bonincontro

Modica, 03 luglio 2026 – Si è svolta ieri la cerimonia di benedizione e inaugurazione del nuovo locale che ospita il Banco Alimentare della Misericordia di Modica, intitolato alla memoria di don Umberto Bonincontro.

Una celebrazione essenziale e sobria, ma al tempo stesso intensa e ricca di significato, che ha voluto richiamare lo stile pastorale di don Umberto: una vita spesa al servizio della Chiesa e della comunità, con particolare attenzione agli ultimi e ai più fragili.

L’intitolazione del locale è avvenuta per espressa volontà della famiglia Trombadore, proprietaria dell’immobile, che ha scelto di legare il proprio gesto di generosità al ricordo di un sacerdote profondamente amato dalla comunità modicana.

Il nuovo Banco Alimentare rappresenta una risposta concreta ai bisogni emergenti del territorio: una piccola ma preziosa “goccia” di solidarietà che intende inserirsi in una rete cittadina sempre più ampia e integrata, capace di fare della prossimità, della condivisione e della collaborazione il proprio metodo di azione nella lotta contro le fragilità umane.

Per la Misericordia di Modica, don Umberto Bonincontro è stato un autentico punto di riferimento e un prezioso “facilitatore” della missione associativa, sostenendo con discrezione e spirito evangelico il servizio svolto quotidianamente dai confratelli e dai volontari.

Nel corso della cerimonia, organizzata in occasione dell’anniversario della sua nascita al Cielo, la Misericordia ha voluto ricordarne, seppur brevemente, il cammino umano e pastorale insieme ai capi scout, ai rappresentanti dei suoi primi Consigli Pastorali, all’attuale parroco della Parrocchia del Santissimo Salvatore, don Stella, e al Correttore della Misericordia, don Antonello Abbate.

«Questa intitolazione – sottolinea la Misericordia di Modica – non è soltanto un segno di memoria, ma un impegno concreto a continuare il percorso di servizio e di carità che don Umberto ha testimoniato con la sua vita. Ogni gesto di solidarietà compiuto in questo luogo sarà il modo più autentico per custodirne l’eredità spirituale e pastorale.»

Con questa nuova struttura, la Misericordia di Modica rafforza il proprio impegno a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà, confermando la volontà di costruire, insieme alle altre realtà del territorio, una comunità sempre più attenta ai bisogni dei più deboli.

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