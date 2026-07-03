Piero Dell’Orzo è il nuovo Capo Scouting del Modica Calcio

Modica, 03 luglio 2026 – Il Modica Calcio annuncia l’ingresso in rossoblù di Piero Dell’Orzo, che ricoprirà il ruolo di Capo Scouting del club.

Si tratta di una figura di grande esperienza e competenza nel panorama calcistico giovanile, che siamo certi rappresenterà un tassello fondamentale nel percorso di crescita e sviluppo della società guidata da Pitino e Gugliotta.

Dell’Orzo vanta un curriculum di assoluto rilievo: ha diretto il settore giovanile del Trapani e ha ottenuto importanti successi alla guida della Polisportiva Calcio Sicilia, conquistando ben sette titoli nazionali e uno scudetto nazionale giovanile.

Nel corso della sua carriera ha inoltre contribuito alla valorizzazione di numerosi talenti, da Da Graca a Francofonte, vecchia conoscenza modicana, che ha accompagnato alla Juventus, fino a Saviano portato alla Roma.

La società ha scelto di affidargli un ruolo chiave all’interno del proprio progetto sportivo. Dare particolare attenzione allo sviluppo del settore giovanile, contribuire alla crescita dei protagonisti del futuro, in collaborazione con l’area tecnica, con l’intento di inserire sempre più giovani in prima squadra. Dell’Orzo sarà chiamato ad individuare giovani profili, in ambito locale e nazionale, in grado di affrontare le sfide che attendono il Modica Calcio nei prossimi anni.

Il lavoro di scouting e valorizzazione del talento rappresenta infatti un elemento fondamentale per la crescita strutturata del club, che continua a perseguire con determinazione l’obiettivo di migliorarsi stagione dopo stagione, costruendo un futuro ambizioso anche attraverso l’investimento sui giovani.

A margine della sua presentazione Dell’Orzo ha dichiarato: “Ho scelto Modica perchè ha un progetto ambizioso, molti parlano di lavoro sul settore giovanile ma in pochi attuano questo modello. La proprietà sa bene che per creare un progetto sostenibile si deve partire dai giovani, in qualunque categoria, e sono felice che qui ci sia una mentalità così evoluta da partire subito con questa ambizione. Parliamo di una società che ha messo a nostra disposizione strutture importanti, da quelle sportive fino al convitto che è uno dei migliori che ho visto in Italia. I nostri principi saranno quelli di sostenibilità e valorizzazione del territorio, perchè qui c’è tanta qualità che va curata, se verrà qualcuno da fuori sarà esclusivamente per farci fare un vero salto di qualità”.

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