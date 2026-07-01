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Ragusa | Sport-Calcio

Torneo amatoriale professioni infermieristiche. L’Opi Ragusa si aggiudica il Memorial Padua

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Scicli, 01 luglio 2026 – L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ragusa traccia un primo bilancio delle quattro gare disputate allo Sporting Club Ragusa nell’ambito del Torneo amatoriale delle professioni, manifestazione che vede impegnate numerose realtà del territorio in un clima di sport, amicizia e sana competizione.

L’esordio degli infermieri è arrivato contro l’Ordine degli Ingegneri, in una partita combattuta e ricca di gol, terminata 6-4 per gli avversari. Nel secondo match è arrivata la risposta più brillante: l’Opi Ragusa ha superato l’Ordine degli Architetti con un netto 8-1, grazie alla tripletta di Giuseppe Iacono, alla doppietta di Giuseppe Salvo e alle reti di Giovanni Zago, Simone Pacetto e Simone Aprile.

La terza gara, disputata contro la Questura di Ragusa, si è chiusa con una sconfitta per 5-3, maturata in condizioni non semplici: la squadra dell’Opi era priva del portiere titolare e di alcuni giocatori impegnati in servizio notturno. Lunedì sera, invece, è arrivato un prezioso pareggio per 1-1 contro la Polizia Penitenziaria, al termine di un match intenso e molto equilibrato.

Nel prossimo turno l’Opi Ragusa osserverà il turno di riposo, utile per recuperare energie e preparare al meglio la seconda parte del torneo.

Parallelamente, i professionisti sanitari – tra cui numerosi rappresentanti dell’Opi – si sono aggiudicati la seconda edizione del memorial Adolfo Padua, quadrangolare disputato a Donnalucata, confermando ancora una volta il valore sportivo e umano del gruppo.

Il presidente dell’Opi Ragusa, Gaetano Monsù, sottolinea il significato di questa partecipazione: «Queste iniziative rappresentano la nostra identità: siamo professionisti che ogni giorno lavorano per la salute dei cittadini, ma siamo anche una comunità che crede nel valore dello stare insieme. Il torneo e il Memorial Padua ci ricordano che lo sport è un ponte tra le professioni, un modo per rafforzare legami, promuovere rispetto e testimoniare la presenza degli infermieri nella vita sociale del territorio. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti e dello spirito con cui i nostri colleghi scendono in campo».

L’Opi Ragusa continuerà a partecipare al torneo con lo stesso entusiasmo, portando avanti un messaggio di unità, impegno e vicinanza alla comunità.

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