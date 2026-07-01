Bonus nido a Modica, l’affondo di “Siamo Modica”: «Perso tempo prezioso, l’Amministrazione sblocchi i rimborsi»

MODICA, 01 Luglio 2026 – Bonus asilo nido 2026, i ritardi continuano a pesare sulle famiglie modicane. Sulla complessa vicenda legata al blocco dei rimborsi INPS tornano a farsi sentire i consiglieri comunali di opposizione Elena Frasca e Paolo Nigro (Siamo Modica), che da tempo seguono l’iter per sollecitare lo sblocco delle somme spettanti ai genitori.

Dopo una prima formale segnalazione sollevata in Consiglio Comunale lo scorso 27 maggio, l’Amministrazione ha mosso i primi passi formali istituendo l’Albo comunale dei Servizi Educativi Privati per la Prima Infanzia e nominando una Commissione tecnica multidisciplinare. Questo organismo ha il compito di verificare i requisiti di legge necessari per l’iscrizione delle strutture private all’albo: un passaggio burocratico che l’INPS considera ormai un requisito indispensabile per poter erogare il bonus per l’anno in corso, nonostante negli anni passati il contributo fosse sempre stato liquidato tempestivamente.

L’ultimo step in ordine di tempo risale allo scorso 27 giugno quando, a un mese esatto dall’ultimo Consiglio comunale, il Comune ha finalmente pubblicato sul proprio sito istituzionale il modulo di autodichiarazione che i gestori degli asili nido dovranno compilare e sottoscrivere per attestare il possesso dei requisiti e richiedere l’iscrizione all’Albo.

I consiglieri Frasca e Nigro evidenziano tuttavia come si sia perso del tempo prezioso. Secondo gli esponenti di “Siamo Modica”, il modulo poteva e doveva essere pubblicato in contemporanea alla costituzione della Commissione e dell’Albo, dato che i controlli tecnici sui requisiti autodichiarati avverranno comunque in un secondo momento. A preoccupare è anche la mancanza di un termine di scadenza fissato dall’Amministrazione per l’invio della documentazione da parte delle strutture, un dettaglio che rischia di dilatare ulteriormente i tempi burocratici e prolungare l’attesa delle famiglie che da mesi aspettano i rimborsi.

Per accelerare l’iter, i consiglieri rivolgono un invito accorato ai titolari e ai gestori degli asili nido privati della città affinché trasmettano il prima possibile il modulo compilato all’indirizzo pec servizisociali.comune.modica@pec.it. Contestualmente, viene sollecitata l’Amministrazione comunale a trasmettere tempestivamente l’elenco aggiornato delle strutture accreditate direttamente all’INPS, ponendo così fine a un blocco economico che grava sul bilancio di molte famiglie della città. Il modulo di iscrizione è attualmente scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Modica.

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