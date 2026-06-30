Pozzallo, lo screening medico della Croce Rossa Italiana presso l’hotspot è il primo pilastro dell’accoglienza umanitaria

POZZALLO, 30 Giugno 2026 – Presso l’hotspot di Pozzallo, il Roving Team della Croce Rossa Italiana ha consolidato una stretta collaborazione con il Comitato di Ragusa. Operando senza sosta all’interno delle tende sanitarie, i professionisti e i volontari hanno garantito, nella giornata di ieri, lo screening medico immediato dei migranti appena sbarcati. Queste task force specializzate intervengono in contesti di massima urgenza clinica e logistica, dove la tempestività d’azione e le competenze qualificate fanno la differenza tra la vita e la morte. Dietro questa macchina dei soccorsi si nascondono professionalità, preparazione e un profondo spirito di servizio, elementi essenziali per ridare dignità a chi giunge in Italia al termine dei drammatici viaggi della speranza. Lo screening in banchina non è un semplice adempimento burocratico, ma un presidio umanitario e sanitario insostituibile.

Il primo, fondamentale obiettivo di questo controllo, è la tutela della salute di persone stremate da mesi di privazioni. I migranti che affrontano le rotte del Mediterraneo portano sul corpo i segni di traumi fisici devastanti, malnutrizione e disidratazione severa. Le condizioni igieniche precarie dei lunghi tragitti favoriscono la proliferazione di infezioni cutanee e acute patologie respiratorie che richiedono isolamento o cure immediate. Tra la folla dei sopravvissuti, l’occhio clinico del personale sanitario deve identificare istantaneamente i soggetti più vulnerabili. Minori non accompagnati, donne in stato di gravidanza e anziani ricevono una priorità assoluta nei protocolli di assistenza medica. Un’attenzione particolare viene rivolta alle gravi ustioni chimiche, provocate dal contatto prolungato della pelle con il carburante miscelato all’acqua di mare sul fondo dei gommoni.

Accanto al soccorso delle ferite visibili, lo screening offre un monitoraggio cruciale dello stato psicologico dei migranti. Team di psicologi e medici intercettano i sintomi del disturbo post-traumatico da stress, legato alle violenze subite nei centri di detenzione. Per superare l’ostacolo dell’anamnesi clinica, i mediatori culturali affiancano costantemente i medici, facilitando la comprensione della storia medica di ogni paziente. Questo approccio integrato permette di ripristinare immediatamente le terapie croniche interrotte durante la fuga, come quelle per il diabete o l’ipertensione, prevenendo complicanze fatali. Al tempo stesso, la prima assistenza sotto le tende svolge una funzione strategica di sanità pubblica per l’intero territorio nazionale. L’identificazione precoce di patologie infettive previene la nascita di focolai nei centri d’accoglienza, rassicurando le comunità locali.

Curare tempestivamente al momento dello sbarco evita inoltre il successivo sovraccarico dei reparti di pronto soccorso degli ospedali cittadini. Ottimizzando le risorse sanitarie locali, la Croce Rossa dimostra come la gestione delle emergenze possa trasformarsi in un percorso strutturato e sicuro. Il diritto alla salute resta un principio universale che non può conoscere confini geografici, barriere ideologiche o status giuridici. Le tende avanzate di Pozzallo rappresentano il primo luogo sicuro in cui l’Europa torna ad accogliere proteggendo attivamente la vita umana. Investire in competenze, preparazione e rapidità in questa delicata fase d’ingresso qualifica e nobilita l’intera catena internazionale dei soccorsi

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