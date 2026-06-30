Degrado e silenzio a Modica: la stele di Gigi Olivari è un pericolo, un cittadino la transenna da sé

MODICA, 30 Gennaio 2026 – Nessuno vede, nessuno sente, nessuno risponde. È lo specchio di una città lasciata a se stessa, dove l’incuria non risparmia nemmeno la memoria storica e i monumenti legati al nostro territorio. Parliamo dello stato di totale degrado in cui versa la stele dedicata a Gigi Olivari, situata lungo la Modica-Ispica, una delle arterie stradali più trafficate della zona.
Il monumento, che dovrebbe essere un simbolo di ricordo e rispetto, oggi si presenta come un pericolo pubblico oltre che come un colpo al cuore per chiunque ami questa città. La denuncia arriva da un cittadino, Aurelio Cannella, il quale, davanti all’immobilismo più totale, esasperato, ha deciso stamattina di non girarsi dall’altra parte. Armato di nastro segnaletico bicolore, ha transennato personalmente l’area per evitare che qualcuno possa farsi male, cercando di sopperire con il senso civico privato a una clamorosa assenza pubblica.
“Subito dopo la messa in sicurezza “fai-da-te” – dice – è scattata la corsa al Comando della Polizia Locale per segnalare ufficialmente ed evidenziare la gravità del problema. La speranza è che almeno i Vigili possano attivare un intervento urgente.
Il vero muro di gomma, però, si registra a Palazzo San Domenico. Nel tentativo di interloquire con l’amministrazione, la risposta è stata il vuoto più assoluto: l’assessore con delega di competenza non era presente, il Sindaco risultava assente, e i telefoni degli uffici comunali hanno squillato a vuoto. Un black-out comunicativo che fotografa una macchina amministrativa distante dai problemi quotidiani segnalati dai residenti.
“Povera Modica” è il commento amaro di chi, ancora una volta, si trova a dover fare le veci di chi dovrebbe garantire la cura e la sicurezza del territorio. Resta ora da capire quanto tempo dovrà passare prima che qualcuno, nelle stanze del potere, decida finalmente di intervenire e restituire decoro alla stele di Gigi Olivari”.
5 commenti su “Degrado e silenzio a Modica: la stele di Gigi Olivari è un pericolo, un cittadino la transenna da sé”
… se non sbaglio la competenza è della Provincia Regionale di Ragusa…
Un modicano passo di lì, vide il monumento un po abbandonato, una targa che indica chi ha adottato la stele , adesso qualcuno ha tirato via l’inferriata ,sicuramente un mezzo pesante , e se ne andato via ,
Un modicano civile ha segnalato la cosa all’autorità.
Tanti modicani distratti sono passati avanti .
Una modicana ha approfittato per incolpare la giunta comunale, e fare del disfattismo sulla pelle di Modica e dei modicani.
Amen
Amo modica ma quanto adori due pesi e due misure? Cioè gli immigrati sono tutti criminali, i modicani sono incivili o distratti e chi riporta le notizie è cattivo, hahahhhaha. SEI INCREDIBILE. Quindi di conseguenza questo “giornale” senza offesa per i veri giornali è un cattivone. Io non ho parole per esprimere il ribrezzo che mi fai. Penso sei la classica persona che viene sempre vista con sospetto ed evitata per via della tua ipocrisia e soprattutto le tue parole piene di odio. La cosa buona è a modica non siamo tutti come te. Ti svelo un segreto: ci sono persone buone e persone cattive, e a volte si il loro passato e/o idee contribuisce alle loro scelte giuste o sbagliate che siano, ma giudicare per la religione o colore della pelle o provenienza è la cosa più bassa e rivoltante che una persona possa fare ad un’altra, non so nemmeno a spiegare i motivi, non credo capiresti.
Amo modica ma quanto adori due pesi e due misure?
Cioè gli immigrati sono tutti criminali, i modicani sono incivili o distratti e chi riporta le notizie è cattivo, hahahhhaha. SEI INCREDIBILE. Quindi di conseguenza questo “giornale” è cattivo. lo non ho parole per esprimere il ribrezzo che mi fai. Penso sei la classica persona che viene sempre vista con sospetto ed evitata per via della tua ipocrisia e soprattutto le tue parole piene di odio. La cosa buona è a modica non siamo tutti come te. Ti svelo un segreto: ci sono persone buone e persone cattive, e a volte si il loro passato e/o idee contribuisce alle loro scelte giuste o sbagliate che siano, ma giudicare per la religione o colore della pelle o provenienza è la cosa più bassa e rivoltante che una persona possa fare ad un’altra, non sto nemmeno a spiegarti motivi, non credo capiresti.
E comunque amo modica, fammi capire il tuo “ragionamento” c’è un problema in città, il problema viene ripetutamente segnalato, non si fa nulla per risolverlo, quindi di conseguenza secondo te la colpa è di chi fa notare il problema, mentre l’amministrazione è esente da colpe.
Ora fammi capire, il ruolo di chi amministra qualcosa, non è forse amministrarlo? Quindi si la
Colpa è ovviamente di qualche incivile, ma la responsabilità di fare qualcosa è delle autorità, si chiama scala di responsabilità. Capisco che non riesci criticare questa amministrazione, ma manco a passare per ridicolo per difenderla in questi casi. Poi per carità, sei libero di farlo eh, ma non ti lamentare se poi ogni tuo commento è deriso e soprattutto incomprensibile per via dei tuoi deliri e dei tuoi errori di scrittura, ma prendi la tastiera a testate?