Fumarole e Fascia Trasformata: il Sindaco di Acate plaude all’interrogazione dell’On. Lombardo

Acate, 30 giugno 2026 – Un passo concreto e atteso per affrontare un’emergenza ambientale e sanitaria non più tollerabile. Il Sindaco di Acate esprime il suo plauso per l’interrogazione parlamentare presentata dal deputato regionale dell’MPA, On. Giuseppe Lombardo, volta a istituire un piano straordinario di monitoraggio e una strategia regionale per la gestione delle biomasse agricole nella Fascia Trasformata Ragusana.

L’iniziativa parlamentare nasce da una precisa e determinata sollecitazione di cui il primo cittadino di Acate si è fatto portavoce, a seguito di un costante e approfondito confronto con le associazioni ambientaliste e con gli attivisti del territorio, primo fra tutti Riccardo Zingaro, che quotidianamente, con coraggio, denunciano il dramma delle fumarole e i roghi di rifiuti plastici e agricoli.

«Grazie alla grande sensibilità dimostrata dall’Onorevole Lombardo, finalmente si avvierà un confronto formale e strutturato all’Assemblea Regionale Siciliana su un tema vitale per il futuro della nostra terra», dichiara il Sindaco di Acate. «Siamo davanti a una sfida importante e nodale per la salute dei cittadini e per la salubrità del nostro territorio. Non si può più attendere ».

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento a S.E. il Prefetto di Ragusa e a tutte le Forze dell’Ordine per lo sforzo profuso e l’impegno costante nel contrasto al fenomeno illegale delle fumarole.

«Come Comune stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità e competenze, ma è evidente che gli enti locali non possono essere lasciati soli a gestire un’emergenza di questa portata. Per risolvere definitivamente il problema, per prevedere incentivi reali agli agricoltori orientati all’economia circolare e per realizzare centri di stoccaggio e trattamento dei rifiuti agricoli controllati, occorre che le sedi deputate, a Palermo come a Roma, facciano la loro parte e ci diano risposte immediate e concrete».

L’Amministrazione di Acate sposa appieno le richieste contenute nell’atto ispettivo dell’On. Lombardo, tra cui l’attivazione di una rete permanente ARPA per il monitoraggio dell’aria , l’avvio di uno studio scientifico sull’impatto sanitario e l’istituzione di una Zona a Sorveglianza Ambientale Rafforzata.

«Il territorio della Fascia Trasformata è un motore economico strategico per l’intera Sicilia , ma lo sviluppo economico non può e non deve mai viaggiare a scapito della salute pubblica. Continueremo a vigilare e a fare pressione affinché alle parole seguano, in tempi rapidi, i fatti », conclude il Sindaco.

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