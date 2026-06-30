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Comiso | Politica

Comiso, IMU e TARI: approvata in consiglio e all’unanimità la riforma del regolamento comunale

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Comiso, 30 giugno 2026 – È stata approvata dal Consiglio comunale di Comiso all’unanimità la riforma del regolamento comunale Imu e Tari
A comunicarlo, l’assessore al bilancio e tributi, Antonello Paternò e il sindaco, Maria Rita Schembari.

Più chiarezza, regole aggiornate e strumenti agevolativi per i contribuenti

L’Assessorato al Bilancio, Tributi e Programmazione ha operato la revisione organica del regolamento comunale IMU e TARI, fermo al 2020, adeguandolo alle più recenti disposizioni della normativa tributaria nazionale.

L’intervento rappresenta un importante aggiornamento tecnico e amministrativo finalizzato a rendere il sistema tributario comunale più moderno, chiaro ed efficace, introducendo strumenti che favoriscono la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie e rafforzano il rapporto di collaborazione tra Comune e cittadini.

Tra le principali novità introdotte dal nuovo regolamento vi sono:

• l’adeguamento della disciplina del ravvedimento operoso, che consente ai contribuenti di sanare spontaneamente irregolarità o ritardi nei pagamenti beneficiando di sanzioni ridotte;

• il recepimento delle norme sul ravvedimento speciale, introdotto dal legislatore nazionale per favorire la definizione delle pendenze tributarie in forma agevolata;

• l’introduzione di misure premiali per i contribuenti virtuosi e di misure agevolative finalizzate a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con condizioni più favorevoli;

• l’aggiornamento complessivo delle disposizioni regolamentari in conformità alla normativa tributaria vigente e ai più recenti orientamenti interpretativi.

“Con questa riforma votata all’unanimità dal Consiglio Comunale – dichiara l’Assessore al Bilancio, Tributi e Programmazione – abbiamo voluto superare un impianto regolamentare ormai datato, costruendo uno strumento più aderente alla normativa attuale ma soprattutto più vicino alle esigenze dei cittadini e delle attività produttive. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza, certezza delle regole e strumenti concreti per favorire l’adempimento spontaneo e la regolarizzazione delle posizioni tributarie.”

Anche il Sindaco ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale:

“Si tratta di un risultato importante che testimonia la capacità della nostra Giunta di affrontare con serietà e competenza temi complessi e strategici per l’ente. Voglio ringraziare l’Assessore al Bilancio, gli uffici comunali e l’intera squadra di governo per il lavoro portato avanti con responsabilità e visione amministrativa. Aggiornare un regolamento fermo da anni significa rendere il Comune più efficiente, più giusto e più vicino ai cittadini.”

Il nuovo regolamento punta infatti non soltanto al recupero delle entrate comunali, ma anche a promuovere un modello di fiscalità locale improntato a equità, semplificazione e collaborazione amministrativa.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno verso una gestione finanziaria responsabile e moderna, capace di coniugare rigore amministrativo e attenzione alle esigenze della comunità.

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