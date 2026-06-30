Il Gruppo Consiliare di Forza Italia: “Scicli chiude definitivamente la pagina del predissesto. Giornata storica”

Scicli, 30 giugno 2026 – L’uscita del Comune di Scicli dallo stato di predissesto finanziario rappresenta una delle notizie più importanti degli ultimi anni per la nostra comunità. Si chiude una pagina difficile, iniziata nel 2013, che ha imposto sacrifici, limitazioni e pesanti vincoli alla gestione dell’Ente.

Oggi possiamo affermare con soddisfazione che Scicli volta pagina. È un traguardo storico, raggiunto addirittura prima dei tempi previsti, che restituisce al Comune una piena capacità di programmazione e apre nuove prospettive di sviluppo, investimenti e servizi per i cittadini.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia esprime il proprio apprezzamento e si congratula con l’Amministrazione comunale, con il settore economico-finanziario e la Ragioneria, con il Collegio dei Revisori dei Conti, con le organizzazioni sindacali e con tutti coloro che, ciascuno nel proprio ruolo, hanno contribuito con serietà, competenza e senso delle istituzioni al raggiungimento di questo importante obiettivo.

Il risanamento dei conti pubblici non è un fatto astratto: significa offrire maggiori opportunità alla città, poter programmare con più efficacia gli interventi, attrarre risorse, accelerare gli investimenti e costruire un futuro più solido per Scicli.

In una giornata come questa è giusto mettere da parte le contrapposizioni politiche e riconoscere il valore di un risultato che appartiene all’intera comunità. Quando si raggiungono obiettivi di questa portata, vince Scicli.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia continuerà a svolgere con responsabilità il proprio ruolo istituzionale, sostenendo tutte le iniziative che vanno nella direzione della buona amministrazione, della solidità finanziaria e dello sviluppo del territorio.

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