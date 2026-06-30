Iblea Acque S.p.A.: l’assemblea dei sindaci ha approvato il bilancio di esercizio 2025

Ragusa, 30 giugno 2026 – L’approvazione del bilancio di esercizio 2025 di Iblea Acque Spa, la società che gestisce il servizio idrico integrato in undici Comuni su dodici della provincia di Ragusa, segna un passaggio rilevante per il futuro del servizio e per la stabilità dell’azienda. L’assemblea dei sindaci, riunita ieri, ha votato il documento contabile dopo avere ascoltato la relazione dell’amministratore unico, ing. Stefano Guccione, che ha illustrato nel dettaglio lo stato della gestione, le prospettive di continuità aziendale e le azioni avviate negli ultimi mesi. Segnando una piena continuità con il nuovo corso a cui è stata ribadita piena fiducia.

Tutti i sindaci hanno riconosciuto il cambio di passo dell’azienda, evidenziando i processi di riorganizzazione, il miglioramento del servizio, il recupero della morosità e la progettualità già presentata. Un quadro che, per la maggioranza dei primi cittadini, testimonia una gestione più solida e orientata alla programmazione.

Anche il revisore dei conti, dopo la discussione, ha integrato favorevolmente il proprio parere. Sulla base di ciò, nove sindaci hanno espresso voto favorevole, mentre due si sono astenuti. Il sindaco di Acate ha confermato la propria astensione, in continuità con le posizioni espresse in occasione dell’approvazione del bilancio della precedente governance, pur riconoscendo il lavoro svolto dall’azienda negli ultimi mesi. Il sindaco di Ispica, insediatosi da pochissimo, ha ritenuto di non potersi esprimere sul bilancio 2025 per ragioni legate alla tempistica.

Nel corso dell’assemblea, l’ing. Guccione ha fornito ulteriori informazioni sulle azioni in corso per migliorare il servizio idrico nel territorio: interventi sulla rete, digitalizzazione dei processi, potenziamento dei sistemi di monitoraggio, maggiore efficienza nella gestione delle emergenze e un piano di investimenti che punta a consolidare la qualità del servizio nei prossimi anni. La prospettiva delineata dall’amministratore unico è quella di una società che, dopo una fase complessa, sta recuperando stabilità e capacità operativa. Il bilancio approvato, accompagnato da un parere positivo del revisore e dal sostegno all’unanimità dei sindaci, eccetto le due astensioni, rappresenta un segnale di fiducia verso una gestione che mira a garantire continuità, trasparenza e un servizio idrico più efficiente per l’intero territorio ibleo.

Iblea Acque Spa conferma così la volontà di proseguire nel percorso di riorganizzazione e investimento, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un servizio moderno, affidabile e capace di rispondere alle esigenze di una provincia che intende guardare sempre più al futuro.

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