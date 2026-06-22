Modica Alta, confermati gli impegni per il nuovo presidio sanitario: l’ASP ribadisce la piena volontà operativa

RAGUSA, 22 Giugno 2026 – Si muovono passi concreti verso la realizzazione del tanto atteso presidio sanitario di Modica Alta. Questa mattina, la sede di Piazza Igea ha ospitato un importante incontro operativo durante il quale i vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali per fare il punto della situazione e definire i prossimi passaggi.

L’appuntamento ha dato esito positivo, segnando una netta fumata bianca sul fronte della continuità progettuale. Nel corso del confronto, i vertici dell’ASP hanno infatti ribadito con fermezza la piena e totale volontà di portare a compimento gli impegni precedentemente assunti con il territorio. L’obiettivo comune resta quello di dotare la comunità di Modica Alta di una struttura sanitaria di prossimità, capace di rispondere in modo efficiente ed efficace ai bisogni di salute dei residenti, riducendo le distanze con i servizi essenziali.

L’incontro di oggi dimostra come il dialogo e la sinergia tra l’azienda sanitaria e le istituzioni locali siano ben saldi, ponendo le basi per accelerare l’iter e dare risposte concrete a un quartiere storico e popoloso che attende da tempo il potenziamento dei servizi assistenziali sul proprio territorio. I dettagli operativi emersi dal tavolo tecnico serviranno ora a tracciare il cronoprogramma dei prossimi mesi per trasformare le intenzioni in realtà.

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