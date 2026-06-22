  • 22 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Giugno 2026 -
Modica

Solenne celebrazione nella Chiesa dello Spirito Santo: benedetti il nuovo impianto audio e i nuovi candelieri

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 22 giugno 2026 – Una serata di fede e comunione ha riunito numerosi fedeli presso la Chiesa dello Spirito Santo in contrada Quartarella. La celebrazione si è aperta con il turibolo, simbolo della preghiera che sale a Dio, seguito dalla croce astile benedetta il 27 maggio 2026 e realizzata da Carlo e Paolo Portogallo, accompagnata dai due nuovi candelieri. A presiedere il rito è stato il parroco Don Fulvio Moltisanti. Momento centrale della serata è stata la benedizione del nuovo impianto audio e dei candelieri donati dal professore Mario Di Raimondo. Dopo lo svelamento dell’impianto, corredato da una targhetta commemorativa, si è svolta la preghiera di benedizione con l’aspersione dell’acqua benedetta. Il nuovo impianto audio consentirà una migliore partecipazione alle celebrazioni liturgiche, mentre i candelieri arricchiscono il decoro della chiesa, richiamando Cristo luce del mondo. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al professore Mario Di Raimondo per la generosa donazione, nonché a Paolo Portogallo, Davide Abbate ed Elia Abbate per il loro prezioso contributo tecnico e organizzativo. Nel corso della serata è stato inoltre annunciato che presto sarà inaugurato il nuovo impianto di illuminazione e proseguiranno gli interventi di manutenzione della chiesa. Al termine della Santa Messa, la comunità si è ritrovata per un momento di fraternità condividendo un rinfresco preparato dai fedeli in un clima di gioia, preghiera e autentica comunione.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube