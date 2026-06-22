Solenne celebrazione nella Chiesa dello Spirito Santo: benedetti il nuovo impianto audio e i nuovi candelieri

Modica, 22 giugno 2026 – Una serata di fede e comunione ha riunito numerosi fedeli presso la Chiesa dello Spirito Santo in contrada Quartarella. La celebrazione si è aperta con il turibolo, simbolo della preghiera che sale a Dio, seguito dalla croce astile benedetta il 27 maggio 2026 e realizzata da Carlo e Paolo Portogallo, accompagnata dai due nuovi candelieri. A presiedere il rito è stato il parroco Don Fulvio Moltisanti. Momento centrale della serata è stata la benedizione del nuovo impianto audio e dei candelieri donati dal professore Mario Di Raimondo. Dopo lo svelamento dell’impianto, corredato da una targhetta commemorativa, si è svolta la preghiera di benedizione con l’aspersione dell’acqua benedetta. Il nuovo impianto audio consentirà una migliore partecipazione alle celebrazioni liturgiche, mentre i candelieri arricchiscono il decoro della chiesa, richiamando Cristo luce del mondo. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al professore Mario Di Raimondo per la generosa donazione, nonché a Paolo Portogallo, Davide Abbate ed Elia Abbate per il loro prezioso contributo tecnico e organizzativo. Nel corso della serata è stato inoltre annunciato che presto sarà inaugurato il nuovo impianto di illuminazione e proseguiranno gli interventi di manutenzione della chiesa. Al termine della Santa Messa, la comunità si è ritrovata per un momento di fraternità condividendo un rinfresco preparato dai fedeli in un clima di gioia, preghiera e autentica comunione.

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