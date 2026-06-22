Motyka Bike School Modica: alla 4^ prova di Coppa Sicilia su strada arrivano due successi

Modica, 22 giugno 2026 – Il weekend appena andato on archivio è stato molto impegnativo ma ricco di soddisfazioni per la Motyka Bike School Modica.

Il sodalizio giallonero oltre a partecipare al Meeting Nazionale di Viareggio, infatti, è stato protagonista nella 4^ prova su strada di Coppa Sicilia che si è disputata a Bagheria.

In terra palermitana, a dominare la scena per i colori del sodalizio giallonero ci hanno pensato i fratelli Santiago e Dominik Borgese, che si sono imposti nelle rispettive categorie di appartenenza.

Nella categoria G2M Santiago Borgese ha sbaragliato la concorrenza con la sua determinazione, che lo ha visto in testa già dalle prime pedalate. Il giovane atleta della Contea ha mantenuto un passo continuo che ha tagliato le gambe ai suoi avversari, che non sono riusciti a stargli dietro e dopo aver fatto il vuoto è arrivato per primo al traguardo.

Un po’ più sofferta, ma altrettanto meritata la vittoria di Dominik Borgese nella categoria G5M, dove dopo una lotta serrata l’atleta del sodalizio modicano è riuscito a spuntarla in volata riuscendo a salire così sul gradino più alto del podio.

“La vittoria di Santiago e Dominik – spiegano dalla Motyka Bike School Modica – è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Il successo dei fratelli Borgese è motivo di orgoglio per tutta la dirigenza, per i tecnici e per la famiglia, consolida la crescita del nostro movimento e ci permette di guardare con rinnovata fiducia al futuro”.

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