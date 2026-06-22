Lavori sp 60 a Santa Croce Camerina. Riunione di Territorio presso il Libero Consorzio ibleo

Santa Croce Camerina, 22 giugno 2026 – Il Movimento Territorio di Santa Croce Camerina segue con particolare attenzione la questione legata ai lavori sulla principale via di collegamento con il capoluogo e con l’Ospedale

Si è conclusa una riunione che tenutasi presso il Libero Consorzio Provinciale di Ragusa per approfondire le criticità legate ai lavori sulla SP 60, alla presenza dei consiglieri provinciali Giovanni Garretto, Salvatore Schembari e Gaetano Scollo.

L’incontro ha consentito di fare chiarezza su tempi, modalità operative e misure previste per la gestione della viabilità durante l’esecuzione delle opere.

Ecco i principali elementi emersi dal confronto tecnico:

* Tempi di esecuzione: il cantiere è programmato per concludersi entro dicembre 2027, una tempistica che consente una pianificazione più chiara rispetto alle percezioni iniziali diffuse tra i cittadini.

* Nuova rotatoria: sarà trattata come intervento prioritario, così da permettere successivamente l’inversione del senso di marcia e una migliore regolazione dei flussi veicolari.

* Percorsi alternativi: verranno garantite soluzioni dedicate ai mezzi agricoli e alle aziende del territorio, con l’obiettivo di ridurre i disagi e assicurare continuità alle attività produttive.

* Limitazione dell’occupazione della carreggiata: quando tecnicamente possibile, le lavorazioni saranno svolte all’esterno della sede stradale per contenere l’impatto sulla circolazione.

I temi affrontati – tempi dei lavori, viabilità, esigenze delle aziende agricole, tutela delle emergenze e riduzione dei disagi – sono quelli che negli ultimi giorni erano stati segnalati da cittadini, operatori sanitari, residenti e imprese del territorio.

L’incontro ha rappresentato un momento utile per raccogliere chiarimenti, ottenere un quadro aggiornato e condividere le criticità emerse dal territorio nelle sedi competenti.

Un ringraziamento va ai consiglieri provinciali Giovanni Garretto, Salvatore Schembari e Gaetano Scollo per aver partecipato al tavolo tecnico e per l’impegno nel mantenere aperto un dialogo costante con l’Ente Provinciale.

All’incontro erano presenti oltre ai tre consiglieri anche il dirigente del Libero Consorzio, l’ing. Sinatra e il Sindaco Giuseppe Di Martino.

Territorio è impegnato a monitorare l’evoluzione dei lavori e a mantenere un confronto costante con cittadini e istituzioni, nella convinzione che un’informazione puntuale e trasparente sia fondamentale per la comunità.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti man mano che saranno disponibili.

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