  • 22 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Giugno 2026 -
Politica | santa croce camerina

Lavori sp 60 a Santa Croce Camerina. Riunione di Territorio presso il Libero Consorzio ibleo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 22 giugno 2026 – Il Movimento Territorio di Santa Croce Camerina segue con particolare attenzione la questione legata ai lavori sulla principale via di collegamento con il capoluogo e con l’Ospedale

Si è conclusa una riunione che tenutasi presso il Libero Consorzio Provinciale di Ragusa per approfondire le criticità legate ai lavori sulla SP 60, alla presenza dei consiglieri provinciali Giovanni Garretto, Salvatore Schembari e Gaetano Scollo.

L’incontro ha consentito di fare chiarezza su tempi, modalità operative e misure previste per la gestione della viabilità durante l’esecuzione delle opere.

Ecco i principali elementi emersi dal confronto tecnico:

* Tempi di esecuzione: il cantiere è programmato per concludersi entro dicembre 2027, una tempistica che consente una pianificazione più chiara rispetto alle percezioni iniziali diffuse tra i cittadini.
* Nuova rotatoria: sarà trattata come intervento prioritario, così da permettere successivamente l’inversione del senso di marcia e una migliore regolazione dei flussi veicolari.
* Percorsi alternativi: verranno garantite soluzioni dedicate ai mezzi agricoli e alle aziende del territorio, con l’obiettivo di ridurre i disagi e assicurare continuità alle attività produttive.
* Limitazione dell’occupazione della carreggiata: quando tecnicamente possibile, le lavorazioni saranno svolte all’esterno della sede stradale per contenere l’impatto sulla circolazione.

I temi affrontati – tempi dei lavori, viabilità, esigenze delle aziende agricole, tutela delle emergenze e riduzione dei disagi – sono quelli che negli ultimi giorni erano stati segnalati da cittadini, operatori sanitari, residenti e imprese del territorio.

L’incontro ha rappresentato un momento utile per raccogliere chiarimenti, ottenere un quadro aggiornato e condividere le criticità emerse dal territorio nelle sedi competenti.

Un ringraziamento va ai consiglieri provinciali Giovanni Garretto, Salvatore Schembari e Gaetano Scollo per aver partecipato al tavolo tecnico e per l’impegno nel mantenere aperto un dialogo costante con l’Ente Provinciale.
All’incontro erano presenti oltre ai tre consiglieri anche il dirigente del Libero Consorzio, l’ing. Sinatra e il Sindaco Giuseppe Di Martino.

Territorio è impegnato a monitorare l’evoluzione dei lavori e a mantenere un confronto costante con cittadini e istituzioni, nella convinzione che un’informazione puntuale e trasparente sia fondamentale per la comunità.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti man mano che saranno disponibili.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube