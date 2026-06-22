Finanziamenti ambientali regionali: il Comune di Vittoria fa il pieno di progetti ammessi per CCR e bonifiche

Vittoria, 22 giugno 2026 – Vittoria si conferma protagonista delle politiche ambientali regionali grazie all’ammissione di importanti progetti destinati a migliorare la gestione dei rifiuti, la tutela del territorio e la valorizzazione del litorale cittadino.

L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per gli esiti dei recenti decreti emanati dal Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, che attestano la qualità e la strategicità della progettazione presentata dal Comune nell’ambito del Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027.

In particolare, attraverso il D.D.G. n. 929, sono stati dichiarati ammissibili tre interventi relativi ai Centri Comunali di Raccolta (CCR), per un valore complessivo di finanziamenti richiesti pari a circa 2,5 milioni di euro. Gli interventi riguardano la realizzazione dei nuovi centri di raccolta di Viale Virgilio Lavore e di Scoglitti, oltre all’adeguamento del CCR di contrada Pozzo Bollente.

A questi risultati si aggiunge il rilevante traguardo ottenuto sul fronte delle bonifiche ambientali. Il D.D.G. n. 930 ha infatti inserito nella graduatoria definitiva il progetto per la messa in sicurezza permanente della discarica dismessa di contrada Pozzo Bollente, del valore complessivo di otto milioni di euro. Un’opera strategica per il territorio, già dichiarata idonea e pronta a beneficiare della copertura finanziaria attraverso i successivi scorrimenti delle risorse disponibili.

Ulteriori buone notizie arrivano anche per il comparto turistico-balneare. Con il D.D.G. n. 1036, dedicato alla valorizzazione delle spiagge libere, il Comune di Vittoria è risultato ufficialmente beneficiario del finanziamento richiesto, consolidando così gli interventi previsti per migliorare l’accoglienza e la fruizione del litorale.

“Questo importante risultato sul piano dell’impiantistica e del risanamento ambientale – dichiara il Vice Sindaco Giuseppe Fiorellini – è il frutto di una precisa strategia politico-amministrativa portata avanti in questi anni. La linea dell’Amministrazione si è fondata sulla capacità di concertazione sia nella fase di pianificazione, in occasione del rinnovo del Piano d’Ambito, sia nelle decisioni strategiche riguardanti l’impiantistica provinciale. Abbiamo perseguito risultati concreti per il nostro territorio assumendoci, al contempo, una responsabilità più ampia nei confronti delle problematiche dell’area vasta e delle esigenze emergenti degli altri comuni della provincia”.

Un percorso che, secondo l’Amministrazione, conferma il ruolo di Vittoria quale interlocutore autorevole e propositivo nelle dinamiche territoriali e provinciali, rafforzando le sinergie costruite negli anni all’interno della SRR Ragusa e degli organismi di coordinamento sovracomunale.

L’Amministrazione comunale ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento alla Regione Siciliana, in particolare al Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per avere riconosciuto e premiato la capacità progettuale espressa dalla città in una sfida cruciale per il futuro ambientale del territorio. Un particolare apprezzamento è stato infine rivolto agli uffici comunali e al personale tecnico dell’Ente, il cui lavoro ha consentito la predisposizione delle progettazioni e il raggiungimento di questi importanti risultati.

“I decreti della Regione Siciliana – afferma il Sindaco Francesco Aiello – certificano il valore della nostra progettazione e dimostrano che Vittoria è oggi un soggetto attivo, centrale e propositivo nelle dinamiche provinciali. Quando si pianifica con competenza, visione e attenzione al bene dell’intero territorio, i risultati arrivano e producono benefici concreti per la comunità”.

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