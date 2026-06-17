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Modica | Politica

Efficientamento energetico, Baglieri(MPA-Grande Sicilia): «Oltre 6 milioni di euro per Modica e Ragusa»

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Modica, 17 giugno 2026 – «L’ammissione a finanziamento dei progetti di efficientamento energetico dei Comuni di Modica e Ragusa rappresenta una notizia estremamente positiva per il nostro territorio e conferma la capacità della Regione Siciliana di trasformare le opportunità in risultati concreti per le comunità locali».

Lo afferma Giovanni Baglieri, esponente del Movimento per l’Autonomia – Grande Sicilia di Modica, commentando l’assegnazione di oltre 6 milioni di euro destinati agli interventi di efficientamento energetico nei due Comuni iblei.

«Si tratta di risorse importanti che consentiranno di migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici, ridurre i consumi e rendere più moderne, sicure e sostenibili le strutture al servizio dei cittadini. Sono investimenti che producono benefici ambientali, economici e sociali, contribuendo a migliorare concretamente la qualità della vita delle nostre comunità».

Baglieri rivolge quindi un ringraziamento all’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Francesco Colianni: «Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento all’assessore Colianni per l’impegno e l’attenzione costante che sta dimostrando nei confronti dei territori siciliani. Questo finanziamento è l’ennesima dimostrazione di una politica regionale capace di programmare, intercettare risorse e trasformarle in sviluppo e crescita per le comunità locali».

Per l’esponente autonomista, il risultato ottenuto rappresenta un’importante occasione di sviluppo per l’intera area iblea: «Per Modica si tratta di un’opportunità significativa che guarda al futuro della città attraverso interventi strategici e sostenibili. È la dimostrazione che una buona amministrazione regionale può incidere concretamente sullo sviluppo dei territori e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini».

«Come esponente del Movimento per l’Autonomia – Grande Sicilia – conclude Baglieri – sono orgoglioso di vedere il nostro partito impegnato quotidianamente nella costruzione di una Sicilia più moderna, efficiente e competitiva. Continueremo a sostenere tutte quelle iniziative capaci di portare risorse, sviluppo e nuove opportunità ai nostri territori».

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