  • 14 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 14 Giugno 2026 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Piazza Monte Pellegrino, Caruso: “Manca ogni tipo di urbanizzazione”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 14 giugno 2026 – La consigliera comunale Rossana Caruso ha presentato un’interrogazione al sindaco di Ragusa e all’assessore ai Lavori pubblici per fare chiarezza sulla situazione di piazza Monte Pellegrino, un’area che, pur essendo indicata nella toponomastica comunale come piazza, risulta ancora oggi in gran parte sterrata e priva di una sistemazione definitiva. Da anni i residenti della zona segnalano disagi e chiedono un intervento risolutivo. L’area, infatti, non presenta le caratteristiche proprie di uno spazio pubblico urbano e, soprattutto durante i periodi di maltempo, crea difficoltà a chi vive nel quartiere.

«Parliamo di una situazione che si trascina da decenni – dichiara Caruso –. Una piazza esiste sulla carta, ma nei fatti continua a presentarsi come un’area incompleta e priva dei necessari interventi di urbanizzazione. È doveroso comprendere cosa abbia impedito finora la sua realizzazione e quali siano le intenzioni dell’Amministrazione per il futuro». Attraverso l’interrogazione, la consigliera chiede di sapere se esista o sia mai esistito un progetto per la realizzazione o la riqualificazione della piazza, quali atti amministrativi siano stati adottati nel tempo e quale sia l’attuale stato del procedimento. Viene inoltre richiesto di chiarire la situazione proprietaria dell’area, verificando se sia interamente comunale o se vi siano porzioni private, nonché l’eventuale avvio di procedure di esproprio, acquisizione o accordi con soggetti privati e il relativo esito. L’interrogazione punta anche a conoscere le ragioni tecniche, amministrative, urbanistiche o finanziarie che hanno determinato il mancato completamento dell’opera e se l’Amministrazione intenda programmare interventi di riqualificazione, urbanizzazione o sistemazione definitiva dell’area, indicando eventuali tempistiche. Contestualmente, Caruso ha richiesto la trasmissione di tutta la documentazione disponibile relativa a piazza Monte Pellegrino, compresi progetti, delibere, determine, planimetrie, pareri tecnici, studi di fattibilità ed eventuali atti riguardanti procedure di acquisizione o esproprio.

«I residenti hanno diritto a conoscere la storia amministrativa di quest’area e ad avere risposte chiare sul suo futuro – conclude Caruso –. Dopo tanti anni di attesa, è necessario capire se esistano ostacoli ancora da superare oppure se vi siano finalmente le condizioni per restituire dignità e funzionalità a uno spazio che dovrebbe essere una vera piazza al servizio della comunità».

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube