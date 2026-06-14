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Grave incidente stradale sulla SP 60 Santa Croce Camerina-Ragusa: due feriti in Contrada Malavita Magazze

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RAGUSA, 14 Giugno 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla Strada Provinciale 60, nel tratto che collega Santa Croce Camerina a Ragusa, precisamente nei pressi della Contrada Malavita Magazze. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, una Mercedes di colore grigio chiaro è andata a impattare violentemente contro il muretto di delimitazione della carreggiata.

L’urto è stato particolarmente violento, tanto che una vistosa porzione della barriera in pietra e cemento è stata completamente demolita dall’impatto, lasciando detriti e pesanti blocchi sparsi lungo il ciglio della strada e sul terreno adiacente. Dallo stato del veicolo emerge chiaramente come la parte anteriore destra abbia riportato i danni maggiori, con il paraurti parzialmente divelto e la ruota anteriore destra pesantemente danneggiata e disallineata rispetto al proprio asse, segno della forza dell’impatto contro l’ostacolo fisso.

Sull’asfalto, a testimoniare la dinamica del sinistro, rimangono ben visibili i segni lasciati dal mezzo e una lunga striscia bianca, causata probabilmente dalla perdita di liquidi o dal trascinamento di parti meccaniche durante la sbandata prima dell’impatto. Sul posto è tempestivamente intervenuto un mezzo di soccorso stradale per provvedere alla rimozione del veicolo e alla messa in sicurezza della carreggiata, pesantemente compromessa.

Il bilancio provvisorio del sinistro è di due feriti di nazionalità tunisina. Al momento non si conoscono ancora le loro esatte condizioni di salute, né le dinamiche precise che hanno portato il conducente a perdere il controllo della vettura. I soccorsi sono scattati immediatamente e si attendono ulteriori riscontri medici e i rilievi delle forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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