Modica e la sfilata Cucinelli: un’occasione internazionale che ci restituisce l’orgoglio della bellezza. Riceviamo

Ho letto con attenzione e interesse le riflessioni del Presidente di Confcommercio Modica, dott. Giorgio Moncada, persona che stimo profondamente e alla quale riconosco intelligenza, equilibrio e sincero amore per la nostra Città, e ne traggo spunto per intervenire, come hanno fatto già in tanti, su alcuni aspetti della questione, pur partendo da una valutazione diversa.

Credo, infatti, che vi sia un equivoco di fondo nell’analisi dell’evento: la sfilata di Brunello Cucinelli non è stata una manifestazione culturale organizzata “per la città di Modica”, né un evento promosso dall’amministrazione comunale con finalità di intrattenimento o coinvolgimento della cittadinanza.

È stato, piuttosto, un evento privato, organizzato da una delle più prestigiose maison del panorama internazionale che ha scelto come scenario per presentare la propria collezione di moda il Duomo di San Giorgio e il cuore barocco della nostra città.

Di fronte a questa scelta, il compito dell’amministrazione era sostanzialmente uno, ovvero decidere se concedere o meno uno dei luoghi più iconici di Modica.

Negare tale possibilità avrebbe significato rinunciare a una straordinaria occasione di visibilità internazionale della nostra Città; concederla, invece, avrebbe consentito a Modica, come poi è realmente accaduto, di essere osservata e ammirata da milioni di persone nel mondo.

Naturalmente non sono mancati i disagi. E forse nessuno meglio di me può testimoniarlo, visto che abito a pochi passi dal Duomo di San Giorgio: io stesso, come tanti, ho vissuto in prima persona limitazioni, deviazioni e difficoltà di ogni genere, e persino la semplice passeggiata serale con il mio cane è diventata più complicata del solito.

Eppure, se devo essere sincero, considero quei disagi un prezzo fastidioso ma accettabile rispetto al beneficio collettivo che ne è derivato. Anzi, proprio una di quelle deviazioni forzate mi ha regalato una piccola lezione. Costretto a rinunciare al mio abituale percorso, mi sono inoltrato in vicoletti, piccole scalinate e anfratti che, pur trovandosi a poche centinaia di metri da casa mia, non avevo mai realmente conosciuto. E’ stato così che ho ri-scoperto una Modica diversa, nascosta, silenziosa, e ho pensato che forse il senso più profondo di questa esperienza sta proprio qui: nell’invito ad alzare lo sguardo e ad osservare ciò che spesso abbiamo sotto gli occhi senza vederlo davvero.

Ahimè non ero tra gli invitati alla sfilata e non ho assistito all’evento da una delle sedie riservate agli ospiti. Eppure non mi sono sentito un escluso né, tantomeno, un “figliastro”, come qualcuno ha scritto, incapace di tenere a bada le solite frustrazioni.

Al contrario, mi sono sentito orgoglioso della mia Città; orgoglioso di vedere il Duomo di San Giorgio, le sue scale e il nostro straordinario patrimonio architettonico diventare, per una sera, il centro dell’attenzione mondiale.

Comprendo le osservazioni di chi avrebbe voluto maggiori ricadute dirette sulla comunità o una partecipazione più ampia della cittadinanza, le trovo riflessioni legittime. Credo, tuttavia, che il primo risultato di questa iniziativa sia stato un altro: ricordarci che viviamo in una Città capace di suscitare meraviglia ben oltre i nostri confini, ed eventi come questo, per noi che siamo abituati alla bellezza che ci circonda, hanno il merito di restituircela attraverso gli occhi degli altri. E non è poco!

Per questo, pur comprendendo le critiche e le perplessità, scelgo di conservare soprattutto un sentimento: quello dell’orgoglio. Perché, per una sera, il mondo ha guardato Modica. E Modica, ancora una volta, ha dimostrato di meritare quello sguardo.

Fabio Borrometi

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