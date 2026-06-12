Vittoria, Mpa-Grande Sicilia: «Nessun passo indietro da parte nostra, è il sindaco ad aver cambiato rotta»

Vittoria, 12 giugno 2026 – Il Coordinamento cittadino MPA – Grande Sicilia di Vittoria ritiene necessario chiarire, in merito alle ultime vicende politiche accadute in città, che non è stato il nostro Movimento a venir meno agli impegni assunti con il Sindaco, ma che, al contrario, è stato il Sindaco a discostarsi dagli accordi politici inizialmente condivisi con la nostra area moderata. Negli ultimi mesi avevamo registrato un progressivo affievolimento di attenzione verso i nostri contributi politici, così come una limitata disponibilità al confronto preventivo su atti di particolare rilievo, chiamati all’approvazione in un Consiglio comunale in cui eravamo già in posizione di minoranza. Invece di favorire un dialogo leale e costruttivo tra alleati, il Sindaco ha preferito procedere in autonomia, senza un reale ascolto delle nostre posizioni. Tale atteggiamento ha determinato una rottura nei presupposti di fiducia e collaborazione che avevano fondato la nostra alleanza politica. Di fronte a una linea d’azione che giudichiamo incomprensibile e oggettivamente distruttiva dei rapporti con l’area moderata, non ci è rimasta altra scelta che prendere atto della conclusione dell’alleanza.

Desideriamo, inoltre, esprimere una considerazione sul metodo utilizzato per la revoca dell’incarico alla nostra rappresentante ed ex esperta, Giulia Artini. A nostro avviso, sarebbe stato più corretto e rispettoso procedere attraverso un confronto diretto, comunicando preventivamente la volontà di chiudere l’incarico per intervenute esigenze di bilancio o per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anziché limitarsi all’invio di un atto formale di revoca o, peggio, con un messaggio whatsapp che di istituzionale ha ben poco. Un incontro franco avrebbe consentito, tra l’altro, di richiamare l’attenzione su alcune questioni ancora aperte, sulle quali era stata condivisa la necessità di intervenire, e avrebbe potuto permettere all’avv. Artini di offrire, come la stessa ha rappresentato allo stesso Sindaco a seguito del messaggio informale ricevuto, la propria disponibilità a proseguire nell’espletamento dell’incarico anche a titolo gratuito. Ciò perché appariva assolutamente necessario la continuazione del percorso di collaborazione nell’interesse esclusivo della città e della intera comunità. Come Movimento, non riteniamo di aver perso nulla da questa vicenda. Al contrario, abbiamo avuto conferma di avere al nostro fianco una dirigente politica e una professionista di grande valore, che ha svolto il proprio ruolo con competenza, dedizione e senso delle istituzioni, operando sempre con l’unico obiettivo di produrre risultati positivi per la comunità di Vittoria e di Scoglitti. All’avv. Artini va il nostro sincero ringraziamento e la conferma che il percorso politico comune proseguirà, con rinnovato impegno, al servizio della città. Resta tuttavia un interrogativo politico: perché il Sindaco ha scelto proprio questo momento per interrompere ogni prospettiva di collaborazione con l’area moderata della città? Si tratta di una scelta dettata dall’esigenza di governare senza alcun confronto, o di altre pressioni politiche interne alla sua coalizione? In ogni caso, prendiamo atto che la decisione di chiudere il rapporto con il nostro Movimento è stata assunta nel modo, a nostro giudizio, politicamente meno opportuno. Infine, riteniamo doveroso sottolineare che, qualora vengano evocati generici sospetti o allusioni, è necessario indicare con chiarezza a chi ci si riferisca, evitando di “colpire nel mucchio” e di alimentare ambiguità o fraintendimenti che non giovano né alle istituzioni né alla città. MPA – Grande Sicilia conferma la propria autonomia e libertà di giudizio, con un solo obiettivo politico: essere utile a Vittoria e a Scoglitti e alla sua comunità.

Lo dichiarano i componenti del Coordinamento cittadino di Vittoria del MPA-Grande Sicilia

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