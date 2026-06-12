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Ragusa

Ragusa fa “spazio al futuro”: inaugurato il nuovo Centro Aggregativo Giovanile

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Ragusa, 12 giugno 2026 – Un nuovo punto di riferimento per i giovani, per la crescita collettiva e per il contrasto alla povertà educativa. Sotto il claim “Zero to Hero – Facciamo Spazio al Futuro”, la città di Ragusa si prepara a vivere un momento di svolta per la sua comunità giovanile. L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 giugno alle ore 10:00, in via Mario Leggio, 88, dove si terrà l’evento inaugurale di “Uno SPAZIO per la CITTÀ”, il nuovissimo Centro Aggregativo Giovanile. L’iniziativa nasce sotto l’egida di “Con i Bambini”, il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Non si tratta semplicemente dell’apertura di un locale, ma di un vero e proprio ecosistema educativo e sociale pensato per offrire ai ragazzi un luogo sicuro, stimolante e creativo in cui costruire, tessera dopo tessera (come suggerisce la grafica del puzzle nell’immagine), il proprio domani. Il successo di questo spazio è il frutto di una fitta e virtuosa rete di partner istituzionali, associativi e del terzo settore che hanno unito le forze. Tra i principali promotori e sostenitori dell’iniziativa figurano: Fondazione San Giovanni Battista e la Diocesi di Ragusa, Realtà attive nel sociale e nell’innovazione come Generazione Zero, Impact Hub Sicily e Oxfam Italia ,Associazioni sportive locali come il Ragusa Rugby, Istituti scolastici del territorio, tra cui l’I.C.S. “F. Crispi – P. Vetri”, l’I.C.S. “Palazzello-Vann’Antò” e l’I.I.S. “VUG”. L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, alle famiglie, ai docenti e, soprattutto, ai giovani che saranno i veri protagonisti e custodi di questo nuovo spazio urbano.

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