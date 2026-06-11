Ospedale di Modica: ripristinata la piena funzionalità delle sale operatorie al “Maggiore-Baglieri”

Modica, 11 Giugno 2026 – Torna alla piena operatività il blocco operatorio dell’ospedale “Maggiore – Nino Baglieri” di Modica. L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa ha comunicato ufficialmente che il guasto tecnico al gruppo di continuità centralizzato, che aveva causato una temporanea limitazione delle attività, è stato prontamente riparato.

A seguito dei lavori di riparazione e delle successive verifiche, sono state ripristinate le massime condizioni di funzionalità e sicurezza tecnologica. Il Direttore medico del presidio ospedaliero ha quindi disposto l’immediata riattivazione delle sale operatorie dedicate ad Ortopedia, Ginecologia e Ostetricia, Chirurgia.

Tutte le attività chirurgiche ed i relativi interventi potranno pertanto riprendere regolarmente secondo la programmazione prevista.

L’ASP ci tiene a rassicurare l’utenza e i pazienti: anche durante la delicata fase di temporanea sospensione dovuta al guasto, la continuità assistenziale non è mai venuta meno.

Nota della Direzione: Le urgenze e le emergenze mediche e chirurgiche sono state sempre garantite all’interno della struttura, senza alcuna interruzione dei servizi salvavita. La situazione è adesso tornata alla completa normalità.

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