  • 8 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 8 Giugno 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa, scontro frontale sulla SP 85: 53enne grave al Cannizzaro in elisoccorso

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 07 Giugno 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato oggi lungo la Strada Provinciale 85, lasciando un uomo di 53 anni seriamente ferito. Lo scontro, che ha coinvolto due veicoli, è avvenuto nel territorio di Ragusa, a ridosso dello svincolo per contrada Passo Marinaro, un’arteria cruciale per i collegamenti con la fascia costiera del Ragusano.
L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118. Dopo aver prestato le prime cure sul posto ai passeggeri dei mezzi coinvolti, i medici hanno subito riscontrato la gravità delle condizioni del conducente 53enne.
Per l’uomo si è reso necessario l’intervento urgente dell’elisoccorso, atterrato nei pressi del luogo del sinistro. Il ferito è stato trasferito in volo all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, centro di riferimento regionale per la gestione dei traumi maggiori. Al momento l’uomo si trova sotto stretta osservazione medica e i sanitari non hanno ancora sciolto la prognosi né diffuso bollettini ufficiali sul quadro clinico.
Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire l’emergenza ed effettuare i rilievi fotoplanimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube