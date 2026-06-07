Ragusa, scontro frontale sulla SP 85: 53enne grave al Cannizzaro in elisoccorso

Ragusa, 07 Giugno 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato oggi lungo la Strada Provinciale 85, lasciando un uomo di 53 anni seriamente ferito. Lo scontro, che ha coinvolto due veicoli, è avvenuto nel territorio di Ragusa, a ridosso dello svincolo per contrada Passo Marinaro, un’arteria cruciale per i collegamenti con la fascia costiera del Ragusano.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118. Dopo aver prestato le prime cure sul posto ai passeggeri dei mezzi coinvolti, i medici hanno subito riscontrato la gravità delle condizioni del conducente 53enne.

Per l’uomo si è reso necessario l’intervento urgente dell’elisoccorso, atterrato nei pressi del luogo del sinistro. Il ferito è stato trasferito in volo all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, centro di riferimento regionale per la gestione dei traumi maggiori. Al momento l’uomo si trova sotto stretta osservazione medica e i sanitari non hanno ancora sciolto la prognosi né diffuso bollettini ufficiali sul quadro clinico.

Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire l’emergenza ed effettuare i rilievi fotoplanimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

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