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Modica. Paura a Fondo Mosche Abremi: maxi incendio distrugge un capannone durante un barbecue

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Modica, 07 Giugno 2026 – Poteva avere conseguenze ben più tragiche l’incendio divampato oggi, intorno alle 14, in Contrada Fondo Mosche Abremi nella campagna modicana. Le fiamme sono nate improvvisamente e si sono propagate con estrema rapidità, arrivando a distruggere completamente un capannone agricolo. All’interno della struttura il fuoco ha incenerito tutto ciò che ha trovato sul suo cammino, comprese le scorte di fieno custodite, un trattore e attrezzature varie. Non contento, il rogo si è poi esteso rapidamente anche al terreno annesso, mandando in fumo la vegetazione circostante.
A rendere la situazione ancora più drammatica e rischiosa è stata la presenza di circa cinquanta persone che si trovavano sul posto per trascorrere la giornata insieme e fare un barbecue. Il denso fumo e l’avanzata repentina del fronte del fuoco hanno vissuto momenti di forte tensione, costringendo i presenti a mettersi rapidamente al sicuro.
La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, affiancati provvidenzialmente da alcuni operatori agricoli della zona che hanno messo a disposizione le proprie pale meccaniche per creare barriere di terra e arginare le fiamme. Grazie a questo sforzo congiunto, l’incendio è stato infine domato intorno alle ore 17:00, evitando che una pesante perdita materiale si trasformasse in un dramma umano.

 

foto archivio

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