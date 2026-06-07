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Incendio lambisce Comiso, lavoro straordinario dei vigili del fuoco

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COMISO, 07 Giugno 2026 – – È stato un sabato di altissima tensione per la comunità di Comiso. Un violento incendio ha lambito il territorio comunale, minacciando da vicino aree sensibili e tenendo impegnati i Vigili del Fuoco in un lavoro straordinario durato l’intera giornata. I pompieri si sono trovati a operare in condizioni particolarmente critiche, non solo per la furia del fuoco, ma anche per un pesante ostacolo logistico: la necessità di rifornire i mezzi nello stesso punto di prelievo dell’acqua utilizzato dalle autobotti destinate al rifornimento idrico delle abitazioni civili.

In momenti in cui ogni minuto può fare la differenza tra il contenimento del danno e il disastro, la priorità assoluta è stata il blocco della linea del fuoco.
L’intervento ha richiesto interventi ininterrotti per ore, sotto il sole e con temperature proibitive, un serrato coordinamento logistico tra le squadre a terra per ottimizzare i tempi di rifornimento d’acqua e presidio continuo per evitare che le fiamme saltassero la strada ed entrassero nel perimetro urbano.

La condivisione forzata del punto di carico con il servizio idrico comunale ha rallentato le operazioni, ma la strategia dei capisquadra ha permesso di mantenere i flussi di spegnimento sempre attivi.

L’inferno di fuoco che ha sfiorato Comiso non è purtroppo un episodio isolato. Lo scenario richiama drammaticamente quanto sta accadendo in questi giorni in diverse aree della Sicilia, dove il dispositivo di soccorso è sotto stress estremo.

Uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale sono dislocati su decine di fronti contemporaneamente.
Solo in tarda serata, dopo uno sforzo collettivo immane, le fiamme che stringevano Comiso sono state definitivamente domate e l’area è stata messa in sicurezza.

L’eccezionale professionalità dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio: nonostante il rallentamento logistico legato all’approvvigionamento idrico, la situazione è tornata sotto controllo. Bonificata la zona, resta ora il bilancio dei danni alla vegetazione e la conta dei rischi evitati grazie a una vera e propria barriera umana contro il fuoco.

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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