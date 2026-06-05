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Pozzallo | Politica

Manutenzione straordinaria circonvallazione Pozzallo, sventata la chiusura

Sono state accolte le richieste da parte del Comune marinaro
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Pozzallo, 05 giugno 2026 – A seguito del finanziamento regionale di 3.640.000 euro per i lavori di manutenzione straordinaria della Circonvallazione di Pozzallo e prima delle operazioni di consegna alla ditta appaltatrice, fissate per lunedi prossimo, il Sindaco Roberto Ammatuna aveva inviato apposita diffida all’I.R.S.A.P. manifestando l’assoluta contrarietà alla chiusura totale dell’arteria stradale perché tale soluzione avrebbe provocato gravi ripercussioni sulla circolazione urbana, con il riversamento del traffico nel centro cittadino e pesanti disagi per residenti, attività economiche e mobilità interna, specie a ridosso della stagione estiva.
Per queste ragioni, il Sindaco di Pozzallo ha chiesto che i lavori fossero organizzati in modo da consentire una chiusura alternata della carreggiata, soluzione ritenuta più equilibrata e più rispettosa delle esigenze della collettività. Grazie alla ferma azione di contrasto intrapresa dal Comune, le richieste avanzate sono state accolte: la S.P. 66 non sarà interamente chiusa al traffico e la circolazione sarà garantita durante il cantiere.
L’Amministrazione Comunale ringrazia l’I.R.S.A.P. per aver riconosciuto la validità delle ragioni tecniche e giuridiche sollevate dal Comune. Resta fermo l’impegno e l’operatività degli uffici comunali e del Settore Polizia Locale nel monitorare costantemente l’evoluzione dei lavori e la corretta gestione del cantiere, affinché i disagi per la cittadinanza e per gli operatori economici siano ridotti al minimo.

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