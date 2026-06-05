Droga a Vittoria: la Polizia sequestra cocaina e contanti, arrestata una donna di 36 anni

VITTORIA, 05 Giugno 2026 – Un nuovo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato messo a segno a Vittoria nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti in tutta la provincia iblea. L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza di reato di una donna di 36 anni, residente nel comune vittoriese, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato a seguito di un’accurata attività di osservazione condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, che hanno operato congiuntamente al personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria. I poliziotti hanno fatto irruzione nell’abitazione della trentaseienne, una figura già nota alle forze dell’ordine per via di precedenti di polizia legati proprio al mondo della droga.

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno setacciato i locali della casa rinvenendo diciassette dosi di cocaina termosaldate, già pronte per essere immesse sul mercato parallelo dello spaccio e destinate ai clienti della zona, per un peso complessivo di circa diciassette grammi lordi.

Insieme alla sostanza stupefacente, la Polizia di Stato ha individuato e sequestrato la somma in contanti di 1.300 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e considerata dagli investigatori l’evidente provento dell’attività illecita di spaccio condotta fino a quel momento. All’interno dell’alloggio è stato inoltre ritrovato e sequestrato il materiale classico utilizzato per la pesatura di precisione e per il confezionamento delle singole dosi.

Al termine delle formalità di rito espletate negli uffici di polizia e dopo il fotosegnalamento, la donna è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica, alla trentaseienne è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua stessa abitazione.

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