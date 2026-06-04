  • 4 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 4 Giugno 2026 -
Politica | Vittoria

Vittoria. Scuderi presenza mozione per l’istituzione di un presidio sanitario di pronto soccorso fisso al mercato ortofrutticolo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 04 giugno 2026 – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giuseppe Scuderi ha presentato una mozione per chiedere l’istituzione di un presidio sanitario di primo soccorso fisso all’interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria, una delle strutture mercatali più grandi e rilevanti d’Italia. Nel documento, Scuderi ricorda che ogni giorno nel sito operano centinaia di lavoratori, produttori, commissionari e autotrasportatori, con picchi che arrivano a migliaia di presenze nelle fasi più intense della stagione agricola. Un contesto dove la movimentazione di merci e la logistica pesante espongono gli operatori a rischi elevati di infortuni e malori improvvisi, come confermato da diversi episodi in cui la tempestività dei soccorsi è risultata critica.

Scuderi sottolinea che il Comune incassa annualmente circa 1,3 milioni di euro dai canoni e dalle attività del mercato e che una parte di queste risorse dovrebbe essere reinvestita per migliorare sicurezza, salubrità ed efficienza della struttura. La mozione impegna, dunque, l’Amministrazione ad attivarsi subito per definire modalità e tempi di istituzione del presidio sanitario, a prevedere uno stanziamento dedicato nel bilancio comunale per locali, attrezzature e gestione, a organizzare corsi di primo soccorso per tutto il personale interno e a dotare il mercato di postazioni Dae collocate in punti strategici.

«Il mercato ortofrutticolo è il cuore dell’economia agricola della città e dell’intera area iblea, ma non può continuare a essere privo di un presidio sanitario adeguato», afferma Scuderi. «La rapidità dei soccorsi può fare la differenza tra la vita e la morte. È doveroso reinvestire parte dei proventi del mercato per garantire standard di sicurezza moderni e civili». Il consigliere aggiunge che molti grandi mercati italiani dispongono già di presidi sanitari interni e che Vittoria non può restare indietro. «Mi auguro che il consiglio comunale approvi rapidamente questa mozione. La sicurezza dei lavoratori non è un tema politico, ma un dovere morale verso chi ogni giorno sostiene l’economia agricola della nostra città».

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube