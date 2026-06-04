Ispica, completato l’ultimo cantiere PNRR: rinasce l’ex Liceo Kennedy nel cuore della città

ISPICA, 04 Giugno 2026 – Un traguardo storico per la gestione delle opere pubbliche e dei fondi comunitari nel comune di Ispica. L’amministrazione locale ha annunciato ufficialmente la fine dei lavori anche per l’ultimo cantiere finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’intervento ha riguardato la ristrutturazione e la riqualificazione dei locali dell’ex Liceo Kennedy, situato in Corso Garibaldi, una struttura storica nel cuore del centro urbano che in passato aveva già ospitato gli uffici del municipio.

La conclusione dell’opera rappresenta un motivo di forte orgoglio per i vertici di Palazzo di Città, che hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutta la squadra tecnica e amministrativa che ha reso possibile il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi. Tra i professionisti menzionati figurano il Responsabile Unico del Procedimento, geometra Salvatore Nigito, il coordinatore della sicurezza, geometra Vincenzo Tropiano, l’impresa esecutrice guidata da Marco Canto e la consulente dottoressa Natalia Carpanzano.

Un encomio speciale e particolarmente caloroso è arrivato direttamente dal sindaco Innocenzo Leontini e dall’assessore Massimo Dibenedetto per il direttore dei lavori, l’architetto Enrica Fidelio. Secondo i rappresentanti della giunta, la professionista ha guidato il cantiere con un’alta competenza e una passione profonda, doti che i due amministratori hanno definito una virtù rara all’interno delle dinamiche della pubblica amministrazione. Il risultato finale, evidente nel rinnovato splendore dell’edificio, dimostra che con un impegno serio e rigoroso è possibile gestire al meglio la cosa pubblica.

La fine di questo cantiere coincide anche con un momento di bilancio politico e amministrativo. L’assessore con delega al PNRR, Massimo Dibenedetto, ha voluto sottolineare la chiusura del proprio percorso operativo, lanciando un messaggio chiaro in vista delle future sfide per la città. Nel dichiarare terminato il proprio compito, Dibenedetto ha idealmente consegnato alla nuova amministrazione il dovere di custodire e valorizzare queste opere, definite risorse fondamentali per lo sviluppo economico e sociale di Ispica.

L’esponente della giunta ha infine espresso l’auspicio che chi guiderà la città in futuro sappia proseguire nel solco tracciato, raccogliendo i frutti di quanto seminato grazie al lavoro instancabile dei dipendenti comunali. Proprio a questi ultimi, capaci di portare avanti la macchina dell’ente con un profondo senso del dovere e dello spirito di servizio, è andato il plauso e il ringraziamento finale dell’amministrazione.

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