Siracusa, Tiziana Vitanza insignita del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

SIRACUSA, 03 giugno 2026 – In occasione dell’80° Anniversario della Repubblica, la dott.ssa Tiziana Vitanza è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il prestigioso riconoscimento, conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le è stato consegnato a Siracusa dal Prefetto, S.E. Chiara Armenia.

L’onorificenza premia una carriera e un impegno civile sviluppati negli anni attraverso l’insegnamento, la promozione culturale, la diffusione della legalità e il volontariato sociale.

Originaria di Raddusa e residente a Villasmundo-Melilli, Tiziana Vitanza è laureata in Scienze dell’Educazione. Docente di scuola primaria e dell’infanzia, nonché insegnante di Storia, Filosofia e Scienze Umane , ha promosso un modello formativo basato sull’empatia e l’inclusione, temi al centro del suo volume “L’Empatia colora la scuola di gioia” (Carthago Edizioni), presentato in numerosi contesti culturali e scolastici italiani.

Parallelamente all’attività didattica e letteraria, Vitanza ricopre diversi ruoli di rilievo nel tessuto associazionistico e sociale: è Delegata Provinciale dell’A.N.I.O.M.R.I.D. (Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati), referente dell’Associazione Culturale Lamba Doria e componente dell’APS “Ideali di Giustizia e Verità”, ispirata ai magistrati Falcone, Borsellino e Chinnici; ricopre l’incarico di Addetto alle Pubbliche Relazioni per l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS) della provincia di Siracusa, per la quale ha coordinato la cerimonia di inaugurazione del restauro del Monumento ai Caduti per Servizio Istituzionale; è inoltre attiva come socia dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Siracusa, del Lions Club ed è volontaria per UNICEF e Telethon.

Il suo costante impegno nella diffusione dell’educazione civica e della cultura della legalità l’ha portata a coordinare importanti convegni istituzionali – ricevendo un Attestato di Merito dal Prefetto di Siracusa – e a partecipare a progetti sociali presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati.

Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni si segnalano il Premio alla Cultura “Pennino d’Oro”, il riconoscimento alla Sicilianità, il Premio “Donna in Memoria e Legalità” e la Menzione d’Oro ad Honorem per il volontariato sociale.

L’onorificenza di Cavaliere sancisce ufficialmente un percorso di profonda dedizione al servizio della collettività e delle istituzioni.

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