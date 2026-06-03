ANCE Ragusa e Andersen Legal & Tax Italia firmano un protocollo di collaborazione per i servizi di Global Mobility

Ragusa, 03 giugno 2026 – Offrire alle imprese associate strumenti concreti e assistenza qualificata in un ambito sempre più strategico per il settore delle costruzioni, caratterizzato da una crescente internazionalizzazione dei mercati e dalla necessità di gestire correttamente la mobilità dei lavoratori nei cantieri all’estero. È l’obiettivo del protocollo di collaborazione, sottoscritto questa mattina, tra ANCE Ragusa e Andersen Legal & Tax Italia S.r.l. STA, finalizzato a fornire supporto specialistico alle imprese associate sui temi della Global Mobility, dell’immigrazione, degli aspetti fiscali, previdenziali e legali legati al personale inviato nei Cantieri all’estero.

A firmare l’intesa sono stati il Presidente di ANCE Ragusa, Giorgio Firrincieli, e i rappresentanti dello Studio Andersen, Francesco Inturri e Paolo Lucarini, in collaborazione con il Consorzio Italiapuntozero diretta da Domenico Sisto.

Alla firma erano presenti anche Massimiliano Musmeci, responsabile del progetto comunitario THAMM Plus, il Direttore di ANCE Ragusa, Giuseppe Guglielmino, Giovanni Maria Guidone per Andersen e Domenico Sisto per il Consorzio Italiapuntozero.

Il protocollo prevede, in particolare:

il supporto nella rielaborazione dei risultati della survey ANCE sulla Global Mobility delle imprese associate; momenti di presentazione e confronto con le aziende associate; l’applicazione di condizioni economiche agevolate per i servizi professionali richiesti dalle imprese associate ad Andersen.

“Questa collaborazione – ha dichiarato il Presidente di ANCE Ragusa, Giorgio Firrincieli – rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di supporto che ANCE Ragusa intende garantire alle imprese associate, soprattutto in una fase in cui i temi della mobilità internazionale del lavoro e della gestione delle competenze assumono un ruolo sempre più centrale. Mettere a disposizione delle imprese competenze altamente qualificate significa rafforzarne la capacità competitiva e accompagnarle nei processi di crescita e internazionalizzazione”.

“Con questo protocollo – ha dichiarato Francesco Inturri, Partner di Andersen – intendiamo mettere a disposizione delle imprese associate di ANCE Ragusa la nostra esperienza multidisciplinare in materia legale, fiscale e di immigration, offrendo un supporto concreto nella gestione delle problematiche connesse alla mobilità internazionale dei lavoratori. È un accordo che punta a creare valore per il territorio e per il sistema delle imprese”.

“Le dinamiche del mercato del lavoro internazionale – ha aggiunto Paolo Lucarini, Partner di Andersen e responsabile del Team Global Mobility – richiedono oggi competenze sempre più specialistiche e un approccio integrato. La collaborazione con ANCE Ragusa consentirà di accompagnare le imprese in percorsi di gestione efficiente e conforme dei processi di mobilità internazionale, con particolare attenzione agli aspetti previdenziali, fiscali e organizzativi”.

Il protocollo avrà durata annuale con possibilità di rinnovo e costituirà la base per future iniziative informative e operative rivolte alle imprese associate di ANCE Ragusa.

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