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Politica | Ragusa

Firrincieli: “Adattiamo la pedonalizzazione del lungomare di Marina di Ragusa alla realtà e sospendiamola durante i mesi invernali”

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Ragusa, 02 giugno 2026 – Il consigliere comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, ha presentato una proposta di iniziativa consiliare che mira a introdurre una misura di flessibilità stagionale per il lungomare Andrea Doria di Marina di Ragusa, chiedendo la sospensione dell’isola pedonale durante i mesi invernali, dal 1° novembre al 31 marzo. Una proposta che nasce dall’osservazione delle dinamiche reali della frazione marinara, caratterizzata da una forte polarizzazione stagionale: un lungomare affollato e vivace da aprile a ottobre, e una zona che nei mesi freddi si svuota quasi completamente, lasciando spazio ai soli residenti e a pochi visitatori occasionali.

Firrincieli sottolinea come la pedonalizzazione estiva sia una scelta vincente, capace di garantire sicurezza, decoro e sviluppo economico. Ma evidenzia anche come, nei mesi invernali, lo stesso provvedimento finisca per penalizzare le attività commerciali del lungomare, già colpite da un calo fisiologico del fatturato. La mancanza di accessibilità veicolare, secondo il consigliere, scoraggia i cittadini dal raggiungere negozi e ristoranti, spingendo l’utenza verso zone più comode e facilmente raggiungibili. «In inverno il lungomare vive una condizione completamente diversa» afferma Firrincieli. «La pedonalizzazione, che d’estate è un valore aggiunto, nei mesi freddi diventa un ostacolo. È nostro dovere intervenire con buon senso e pragmatismo per sostenere l’economia locale e tutelare i livelli occupazionali».

Il consigliere richiama anche le motivazioni tecniche e di sicurezza che renderebbero possibile la riapertura al traffico nel periodo invernale. La pavimentazione del lungomare, realizzata con mattonato di adeguata consistenza, è pienamente idonea a sopportare il transito dei veicoli senza subire danni. La drastica riduzione dei flussi pedonali elimina ogni rischio di interferenza tra auto e passanti. E la riapertura temporanea, secondo Firrincieli, non comprometterebbe in alcun modo la bellezza del luogo, ma anzi ne garantirebbe la vitalità sociale ed economica nei mesi più difficili. «La riapertura temporanea non snatura il lungomare» aggiunge. «Al contrario, lo rende vivo anche d’inverno, evitando la desertificazione commerciale che ogni anno colpisce Marina di Ragusa».

La proposta prevede la sospensione dell’isola pedonale dal 1° novembre al 31 marzo, l’autorizzazione al transito veicolare e alla sosta breve regolamentata per favorire il ricambio e l’accesso ai negozi, l’adeguamento temporaneo della segnaletica e il ripristino automatico della pedonalizzazione dal 1° aprile, in concomitanza con l’avvio della stagione turistica. Firrincieli invita l’Amministrazione e i colleghi consiglieri a valutare la proposta con spirito pratico e attenzione al territorio. «Questa non è una proposta contro la pedonalizzazione» precisa. «È una proposta per adattarla alla realtà. D’estate il lungomare pedonale è un fiore all’occhiello, ma d’inverno rischia di diventare un limite. Marina di Ragusa merita politiche intelligenti, capaci di leggere le stagioni e rispondere ai bisogni reali della comunità».

La proposta sarà ora sottoposta alla discussione del Consiglio comunale, con l’auspicio di un confronto costruttivo e privo di pregiudizi. Firrincieli ribadisce che l’obiettivo è sostenere il commercio locale, tutelare i posti di lavoro e garantire che Marina di Ragusa resti viva tutto l’anno.

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