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Controlli del territorio a Ragusa e provincia: 5 denunce e 4 patenti ritirate dai Carabinieri

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RAGUSA, 28 Maggio 2026 – Giro di vite dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa contro i reati predatori e le violazioni al codice della strada. Negli ultimi dieci giorni, i militari hanno intensificato i controlli stradali, focalizzandosi in particolare sul contrasto alla guida in stato di alterazione. Il bilancio del servizio parla chiaro: cinque persone denunciate all’Autorità Giudiziaria e quattro patenti ritirate per gravi infrazioni.
I casi più eclatanti si sono registrati tra il capoluogo e Vittoria, con incidenti stradali che hanno visto protagonisti automobilisti a dir poco indisciplinati.
L’episodio più articolato si è verificato nella notte tra sabato e domenica nel pieno centro di Ragusa. Poco dopo le 23, in Corso Italia, una Volkswagen verde ha travolto uno scooter con a bordo due giovani, dileguandosi subito dopo senza prestare soccorso.
Mentre i passanti e i Carabinieri della Stazione di Marina di Ragusa assistevano i due feriti (uno dei quali ha riportato la frattura del setto nasale), i militari della Sezione Radiomobile hanno avviato la caccia al pirata della strada analizzando le telecamere di zona.
Identificata la targa, il conducente – un 29enne ragusano – ha tentato un maldestro “colpo di genio” per crearsi un alibi: attorno all’una di notte ha chiamato il 112 dichiarando di aver trovato la propria auto danneggiata sotto casa a causa di ignoti. La messinscena è crollata immediatamente davanti ai riscontri dei militari. Per l’uomo è scattata la denuncia per fuga
in caso di incidente e omissione di soccorso; guida sotto l’influenza di stupefacenti.
La sua patente è stata ritirata e l’auto è stata sequestrata ai fini della confisca.
A Vittoria, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti lungo la SS 115 per un incidente autonomo che ha visto coinvolta una Fiat 500. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i controlli sul conducente, un 29enne, hanno fatto emergere una situazione totalmente fuori regola: l’uomo era senza patente e il veicolo privo di assicurazione.
Il giovane si è inoltre opposto ai controlli di rito, rimediando una denuncia per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e ai test tossicologici sanitari. L’auto è stata posta sotto sequestro.
Il monitoraggio delle strade iblee ha portato alla luce altri comportamenti pericolosi: tasso
alcolemico record a Ragusa. Un 21enne di origini tunisine, fermato alla guida di una Mercedes dai militari della Sezione Radiomobile, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso nettamente superiore al limite consentito. Patente ritirata e inviata alla Prefettura per la sospensione.
Un 45enne di Santa Croce Camerina e un 48enne di Acate, in due distinti controlli, si sono categoricamente rifiutati di sottoporsi all’accertamento etilometrico nonostante l’invito dei militari. Anche in questo caso è scattato l’immediato ritiro dei documenti di guida.

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