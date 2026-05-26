Scoglitti, finisce la fuga del contrabbandiere: intercettato in scooter e arrestato dopo un inseguimento a piedi

SCOGLITTI, 26 Maggio 2026 – Si era stabilito nel territorio di Scoglitti nonostante lo status di irregolare e un conto aperto con la giustizia che durava da mesi. La fuga di H.B., 36enne di nazionalità tunisina, si è conclusa nel primo pomeriggio di sabato scorso, quando i Carabinieri della Stazione locale lo hanno riconosciuto, inseguito e infine ammanettato.

L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione definitivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dovendo scontare una pena per reati legati al contrabbando.

L’alt ignorato e l’inseguimento in centro

Il trambusto è iniziato sulla Strada Provinciale 19, appena fuori dal centro abitato. I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato il 36enne a bordo di uno scooter. Riconosciuto immediatamente come il soggetto ricercato, i Carabinieri gli hanno intimato l’alt.

Inizialmente l’uomo ha finto di rallentare per accostare ma, con una mossa repentina, ha spalancato il gas dello scooter fuggendo a tutta velocità verso il centro cittadino. La pattuglia si è messa subito all’inseguimento del fuggitivo fino a via Palermo. Lì, vistosi braccato, il tunisino ha abbandonato il mezzo a terra proseguendo la sua corsa a piedi. Un tentativo disperato che si è interrotto poco dopo: i militari lo hanno scovato e bloccato mentre cercava di nascondersi tra due auto in sosta.

Le condanne e i sequestri

Il provvedimento restrittivo pendeva sulla testa del 36enne a causa di diversi episodi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri commessi nel capoluogo siciliano. Per queste violazioni doganali, il Tribunale di Palermo lo ha condannato in via definitiva a:

1 anno e 4 mesi di reclusione;

35.000 euro di multa.

Al cumulo delle pene si sono aggiunte le violazioni accertate al momento del fermo. Durante i controlli di rito, infatti, l’uomo è risultato privo di patente di guida (mai conseguita), mentre lo scooter è stato sequestrato poiché sprovvisto sia di copertura assicurativa sia di revisione periodica. Dopo la notifica del provvedimento e le formalità di rito presso la caserma, H.B. è stato trasferito dai Carabinieri di Scoglitti presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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