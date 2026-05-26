Ragusa. Approvato emendamento Consigliere Bennardo che destina un milione di euro dell’avanzo libero alla manutenzione delle strade

Ragusa, 26 maggio 2026 – Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Ragusa, è stato approvato con 15 voti favorevoli l’emendamento alla variazione di bilancio che destina 1 milione di euro dell’avanzo libero alla manutenzione e asfaltatura delle strade cittadine. Una misura fortemente sollecitata dal consigliere Federico Bennardo, che aveva avanzato la proposta già in occasione dell’approvazione del rendiconto di bilancio nei mesi scorsi.

«Gli enti pubblici non sono aziende private per cui esistono utili e dividendi – ha ricordato Bennardo –. È giusto, pertanto, che le somme in avanzo siano redistribuite in servizi e decoro o, tuttalpiù, che si chieda ai cittadini di versare meno tasse. Restituire valore alla comunità è un dovere».

Il riferimento è all’intervento diffuso a fine aprile, nel quale Bennardo aveva evidenziato la necessità di destinare risorse significative alla manutenzione delle vie urbane, molte delle quali in condizioni critiche. La proposta nasceva da una constatazione semplice ma urgente: la sicurezza e la qualità della viabilità sono elementi fondamentali per la vivibilità di Ragusa.

«Le strade – ha aggiunto Bennardo – non sono solo infrastrutture, ma luoghi di quotidianità, di lavoro e di vita. Investire sulla loro manutenzione significa investire sulla sicurezza e sul decoro urbano. È un segnale importante di attenzione verso la città».

L’emendamento approvato segna dunque un passo concreto verso una programmazione più efficace degli interventi di manutenzione, alcuni dei quali già previsti in via Rumor, viale delle Americhe, via Madagascar, via Mariannina Schininà, viale Europa, via Ugo La Malfa e via Garibaldi. Eventuali ulteriori somme, una volta verificato l’equilibrio di bilancio, potranno essere destinate allo stesso scopo successivamente.

«Vigileremo, adesso – conclude Bennardo – affinché gli interventi proposti rispondano alle esigenze dei cittadini».

Salva