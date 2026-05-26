Pozzallo, concluso il percorso scuola-lavoro degli studenti del “La Pira” presso la Capitaneria di Porto

POZZALLO, 26 Maggio 2026 – Si è concluso questa mattina il percorso di formazione scuola-lavoro che ha coinvolto la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo e l’Istituto di Istruzione Superiore “Giorgio La Pira” di Pozzallo, indirizzo Trasporti e Logistica, guidato dalla Dirigente scolastica, Paola Barrera.

Per tre settimane, 23 studenti hanno avuto l’opportunità di vivere da vicino l’attività operativa e amministrativa della Guardia Costiera, prendendo parte a un’esperienza formativa orientata all’apprendimento pratico e alla conoscenza del settore marittimo-portuale.

Nel corso del progetto, ciascun studente ha svolto complessivamente 25 ore di attività accanto al personale civile e militare della Capitaneria, partecipando alle principali attività quotidiane degli uffici, con esperienze dirette in ambito marittimo e portuale presso la stazione passeggeri del porto di Pozzallo, i catamarani di linea Pozzallo–La Valletta della società Virtu Ferries e il supply vessel “Nos Aries”, impiegato a supporto della piattaforma Vega.

L’esperienza ha consentito agli studenti di approfondire concretamente diversi ambiti della realtà marittima pozzallese, grazie all’affiancamento presso gli uffici dedicati alla sicurezza della navigazione, al naviglio e patenti nautiche, alla gente di mare, alla pesca, nonché ai settori armamento e spedizioni. Divisi in piccoli gruppi, i partecipanti hanno inoltre partecipato ai briefing formativi curati dai responsabili dei vari settori.

A suggellare il percorso, questa mattina, nella sala conferenze della Capitaneria di Porto di Pozzallo, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alla presenza del Comandante Vincenti e della Dirigente scolastica Barrera.

“La partecipazione a questo progetto – ha dichiarato il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Luigi Vincenti – rappresenta un’importante occasione per avvicinare i giovani alla realtà operativa della Guardia Costiera, stimolando interesse, curiosità e motivazione verso le professioni del mare”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Dirigente scolastica Paola Barrera e dai docenti accompagnatori, che hanno evidenziato il valore dell’iniziativa nel consolidamento delle competenze professionali e trasversali degli studenti, favorendo un contatto diretto con il mondo del lavoro.

Il progetto, realizzato nell’ambito di un protocollo d’intesa tra la Capitaneria di Porto di Pozzallo e l’Istituto “G. La Pira”, autorizzato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, alla luce dei positivi esiti registrati, proseguirà anche nei prossimi anni, confermandosi un’iniziativa di valore nel percorso di formazione e orientamento degli studenti.

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