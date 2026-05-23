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L’Imperia Calcio apre un nuovo ciclo: il modicano Marcello Pitino è il nuovo Direttore Sportivo

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IMPERIA, 23 Maggio 2026 – Movimenti importanti ai vertici societari dell’Imperia Calcio, che dà ufficialmente il via a una profonda ristrutturazione dirigenziale. Il club nerazzurro ha annunciato il primo grande tassello di un mosaico che punta a rendere la struttura societaria sempre più ambiziosa, competente e professionale: Marcello Pitino è il nuovo Direttore Sportivo.

Si tratta di un innesto di assoluto spessore per la categoria. Pitino, modicano, figura storica del calcio dirigenziale italiano e profilo di grande esperienza, porterà all’Imperia un solido bagaglio umano e manageriale maturato in lunghi anni di carriera sul campo e dietro la scrivania.

L’insediamento ufficiale del nuovo DS avverrà a partire dal 1° luglio, ma il lavoro di pianificazione per la nuova stagione è chiaramente già partito. Quello di Pitino, inoltre, è solo il primo di una serie di annunci: nelle prossime settimane la società presenterà altre figure di spicco del panorama calcistico nazionale che andranno a comporre il nuovo organigramma.

Con questa mossa l’Imperia Calcio lancia un segnale chiaro a tutto l’ambiente e alle rivali. L’obiettivo della proprietà è quello di inaugurare un nuovo ciclo sportivo, con la ferma volontà di consolidare la struttura del club e proiettare la società verso standard e palcoscenici sempre più professionistici.

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