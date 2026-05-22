Ragusa. Disservizi idrici in via Ramelli, Caruso e Mauro ottengono sopralluogo di Iblea Acque

Ragusa, 22 maggio 2026 – Un sopralluogo congiunto si è svolto in queste ultime ore all’altezza di via Ramelli 50, alla periferia di Ragusa, all’interno di un condominio con 80 nuclei familiari, per verificare le criticità legate all’erogazione idrica nelle abitazioni della zona. L’iniziativa è stata promossa dai consiglieri comunali Gaetano Mauro e Rossana Caruso, che hanno invitato sul posto l’amministratore unico di Iblea Acque Spa, Stefano Guccione, accompagnato dal direttore tecnico Renato Savarese oltre che dal geometra Umberto Firrincieli e da Peppe Cilia in rappresentanza della squadra tecnica che opera su Ragusa.

Durante la visita è stato constatato che, in alcuni punti della rete, la pressione dell’acqua non è sufficiente a garantire un flusso regolare fino alle abitazioni più alte, lasciando scoperte alcune utenze. I tecnici di Iblea Acque hanno illustrato le cause del problema, riconducibili a limiti strutturali della condotta e alla conformazione del terreno e hanno prospettato soluzioni tampone per il breve periodo e interventi strutturali per il medio e lungo termine.

«Abbiamo voluto essere presenti di persona – dichiarano i consiglieri Mauro e Caruso – per verificare direttamente la situazione e per ringraziare la società e il personale tecnico per la disponibilità e la presenza sul posto. È importante che i cittadini vedano un impegno concreto e non solo parole. Seguiremo da vicino l’evoluzione degli interventi, certi che si troveranno le soluzioni migliori per garantire un servizio efficiente e stabile».

L’amministratore unico Stefano Guccione ha ribadito la volontà di affrontare il problema con serietà e trasparenza: «Ci rendiamo conto delle difficoltà che i residenti stanno vivendo. Non intendiamo fare promesse facili, ma lavorare con metodo e responsabilità. La situazione va risolta tecnicamente e lo faremo intervenendo sia con misure immediate per ridurre i disagi, sia con una pianificazione più ampia per migliorare la rete idrica in modo duraturo». Il sopralluogo si inserisce nel percorso di monitoraggio costante che Iblea Acque Spa sta portando avanti sul territorio per individuare e risolvere le criticità della rete idrica, con l’obiettivo di garantire continuità e qualità del servizio in tutte le aree della città.

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