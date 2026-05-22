Approvati DUP e Bilancio 2026-2028. Via libera agli emendamenti di “Libertà Popolare” e “Siamo Scicli”

Scicli, 22 maggio 2026 – Si è svolto ieri il Consiglio Comunale che, al termine dei lavori conclusi alle ore 19 sotto la presidenza di Desire Ficili, ha approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2026-2028. La Presidente Ficili, insieme ai consiglieri Giuseppe Puglisi, Giuseppe Riela e Lorenzo Bonincontro, per i gruppi consiliari “Libertà Popolare” e “Siamo Scicli”, ha presentato una serie di emendamenti che hanno ottenuto parere favorevole e sono stati inseriti nel documento contabile:

80.000 € per interventi sulle strade comunali delle borgate di Donnalucata e Sampieri;

7.000 € per interventi di sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli e dei portatori di handicap;

15.000 € per potenziare l’assistenza ai soggetti portatori di handicap;

20.000 € per la realizzazione della manifestazione sportiva “Peppe Greco”;

150.000 € come indirizzo per l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle borgate di Donnalucata, Cava d’Aliga e Sampieri.

Un ulteriore emendamento da 25.000 € destinato al nuovo impianto di illuminazione del campo sportivo “Polivalente” non ha ottenuto parere favorevole. L’Amministrazione si è comunque impegnata a reperire le risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento. “L’approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 rappresenta un atto fondamentale per garantire continuità e programmazione all’azione amministrativa. Con questi emendamenti diamo risposte concrete alle borgate e alle esigenze di sicurezza, mobilità e inclusione che i cittadini ci segnalano da tempo”, dichiarano i consiglieri Giuseppe Puglisi, Giuseppe Riela e Lorenzo Bonincontro. Un ringraziamento è stato rivolto al Responsabile del Servizio Finanziario, all’Assessore al ramo, agli uffici dei vari settori e all’Organo di Revisione dei Conti per il lavoro svolto e per aver certificato la correttezza del documento contabile.

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