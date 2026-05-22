Ragusa, 22 maggio 2026 – Il Lions Club Ragusa Host, presieduto da Carmen Occhipinti, organizza per domani, sabato 23 maggio, un incontro pubblico dal titolo “La Legalità e la Memoria”. L’appuntamento è alle ore 10.00 nella Sala “Giorgio Firrincieli” del Tribunale di Ragusa.
L’iniziativa rientra nel programma dell’Anno Sociale 2025-2026 del Lions International Distretto 108Yb Sicilia, guidato dal Governatore Diego Taviano, e si inserisce nel solco dei temi cari al service lionistico: concordia e fraternità nel servizio.
Al centro del dibattito il rapporto tra legalità, memoria storica e ruolo delle istituzioni. Ne parleranno:
Fabrizio Di Sano, magistrato della Sezione Penale di Ragusa
Salvo Barracca, già Presidente del Tribunale di Ragusa
Emanuela Tumino, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa
Salvatore Poidomani, Vice Presidente della Camera Penale degli Iblei
Enrico Platania, penalista del Foro di Ragusa
Mallio La Ciura, Dirigente della Cancelleria del Tribunale di Ragusa. Interverranno inoltre l’on. avv. Giorgio Assenza, già componente della Commissione Antimafia della Regione Siciliana, l’avv. Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, e l’avv. Pippo Russotto, Delegato Distrettuale Area Legalità Lions. L’incontro è aperto alla cittadinanza e vuole essere un momento di riflessione condivisa sul valore della legalità come fondamento della convivenza civile e sul ruolo della memoria nel contrasto alle mafie.
Il Lions Club Ragusa Host dedica un convegno a “La Legalità e la Memoria”. Appuntamento sabato al Tribunale
Ragusa, 22 maggio 2026 – Il Lions Club Ragusa Host, presieduto da Carmen Occhipinti, organizza per domani, sabato 23 maggio, un incontro pubblico dal titolo “La Legalità e la Memoria”. L’appuntamento è alle ore 10.00 nella Sala “Giorgio Firrincieli” del Tribunale di Ragusa.
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