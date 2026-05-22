Monterosso Almo. Riapre la Casa della Comunità. In via Padre Pio concentrati servizi sanitari di prossimità finanziati dal PNRR

Monterosso Almo, 22 maggio 2026 – E’ stata riaperta oggi la Casa della Comunità di Monterosso Almo, nella sede di via Padre Pio. Il presidio sanitario, atteso da tempo dai cittadini, è stato inaugurato alla presenza del sindaco Salvatore Pagano, del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa Giuseppe Drago, del Direttore Amministrativo Massimo Cicero, della Direttrice Sanitaria Sara Lanza, del Direttore del Distretto Sanitario di Ragusa Luciano Carnazza, di operatori sanitari del territorio e degli uffici amministrativi dell’Azienda. L’intervento è stato finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 6 Salute, e rientra nel programma di rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale promosso dall’ASP di Ragusa. La nuova Casa della Comunità nasce dalla riqualificazione e dall’ampliamento del Poliambulatorio già esistente.

L’obiettivo è concentrare in un unico presidio i servizi sanitari e socio-sanitari di prossimità. Nella struttura saranno trasferiti e riorganizzati: la Continuità assistenziale, ex Guardia medica, il servizio 118, il Consultorio familiare, gli ambulatori specialistici, il Servizio Igiene con vaccinazioni e screening, il CUP e l’Ufficio Ticket, l’ADI, l’Assistenza Domiciliare Integrata, il PUA, Punto Unico di Accesso, e le attività dedicate alla presa in carico delle patologie croniche. L’Amministrazione comunale ha lavorato in questi mesi in sinergia con la direzione dell’ASP di Ragusa guidata da Pino Drago. Un plauso è stato rivolto anche alla ditta esecutrice dei lavori, per la professionalità e la competenza tecnica dimostrata.

“ Oggi Monterosso Almo compie un passo avanti importante: una sanità sempre più umana e più vicina ai cittadini”, ha affermato il sindaco Salvatore Pagano.

Nelle foto alcuni momenti dell’inaugurazione.



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