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Ragusa, blitz della Polizia in centro: 22enne arrestato con 30 dosi di marijuana

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RAGUSA, 21 Maggio 2026 — Continua senza sosta l’attività di contrasto al mercato della droga nel capoluogo ibleo. Ieri, la Polizia di Stato di Ragusa ha tratto in arresto un giovane di 22 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio e prevenzione dei reati predatori e dello spaccio, intensificati nelle aree nevralgiche della città.

L’arresto è scattato a seguito di un’operazione congiunta che ha visto collaborare gli investigatori della Squadra Mobile e gli agenti della Sezione Volanti. I poliziotti, insospettiti da alcuni movimenti, hanno deciso di fare irruzione per una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane, situata nel centro storico di Ragusa.

Il controllo ha dato esito positivo. All’interno dell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato: 54 grammi di marijuana, già pronti per essere immessi sul mercato locale; 30 dosi già confezionate e destinate ai clienti; materiale vario utilizzato per la pesatura e il confezionamento della sostanza.

L’intero quantitativo di droga e il materiale per il confezionamento sono stati posti sotto sequestro.

Al termine delle formalità di rito negli uffici della Questura, il 22enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

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