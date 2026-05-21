Mercato del martedì in contrada Zagarone (Scicli): “Perché gli ambulanti pagano di più per l’occupazione del suolo pubblico?”

Scicli, 21 maggio 2026 – È questo il quesito posto questa mattina in consiglio comunale dal consigliere comunale di Scicli Andrea Di Benedetto, nel corso della seduta dedicata alla discussione del bilancio dell’ente. Un intervento nato dalla forte preoccupazione per una categoria che oggi vive enormi difficoltà economiche e operative. Gli ambulanti rappresentano infatti un settore profondamente provato dall’aumento generalizzato dei costi, in particolare da quello del carburante, praticamente raddoppiato negli ultimi anni. Una situazione che sta spingendo molti commercianti a rinunciare persino a raggiungere i mercati settimanali, soprattutto quando questi si trovano a 50 o 60 chilometri dalla propria residenza. “In questo contesto – dichiara Andrea Di Benedetto – appare incomprensibile la decisione di aumentare le tariffe per l’occupazione del suolo pubblico agli operatori del mercato del martedì di contrada Zagarone. Una scelta che deriverebbe dall’interpretazione e dall’applicazione di una norma molto discutibile”. “Mi sembra sinceramente che si voglia sparare sulla croce rossa. Invece di sostenere chi ogni giorno lavora con sacrificio per mantenere la propria famiglia e garantire un servizio importante per il territorio, si finisce per gravare ulteriormente su un comparto già allo stremo”. Secondo il consigliere comunale, il mercato ambulante rappresenta non soltanto un’attività commerciale, ma anche un presidio sociale ed economico fondamentale per il territorio. “Penalizzare questi operatori – aggiunge – significa indebolire ulteriormente il tessuto economico locale. Per questo motivo rivolgo un appello all’amministrazione comunale affinché si riveda immediatamente questa situazione, tenendo nella giusta considerazione le esigenze di un intero comparto che chiede soltanto di poter lavorare con dignità e senza ulteriori aggravi economici”.

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