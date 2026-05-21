Tasse, il M5S Modica incalza la Giunta: “Si approvi la rottamazione quinquies per aiutare le famiglie”

MODICA, 21 Maggio 2026 — Una boccata d’ossigeno per le tasche dei cittadini in difficoltà economica attraverso la definizione agevolata dei debiti tributari locali. È quanto chiede con forza il Movimento 5 Stelle di Modica, che ha rivolto un sollecito ufficiale alla Giunta comunale affinché recepisca e approvi rapidamente la rottamazione quinquies.

La proposta dei pentastellati mira a introdurre uno strumento concreto di sostegno per i contribuenti modicani, in un periodo storico ancora fortemente segnato dal rincaro del costo della vita e dalle incertezze occupazionali.

Secondo il Movimento 5 Stelle, la rottamazione delle cartelle esattoriali locali non è solo una misura amministrativa, ma una vera e propria necessità per garantire l’equilibrio sociale sul territorio. L’obiettivo è permettere a chi è rimasto indietro con i pagamenti dei tributi comunali di regolarizzare la propria posizione con modalità sostenibili.

La misura, se approvata dall’Amministrazione, consentirebbe l’abbattimento o la forte riduzione di sanzioni e interessi, venendo incontro soprattutto a pensionati a basso reddito, piccoli commercianti e artigiani in affanno, lavoratori colpiti dalla crisi economica.

Per il M5S modicano, l’adozione della rottamazione quinquies rappresenterebbe un segnale di vicinanza reale da parte delle istituzioni locali verso la comunità, favorendo al contempo il recupero di crediti per le casse del Comune.

“Approvare questa misura — spiegano i rappresentanti del Movimento — significa offrire una reale possibilità di ripartenza e ristabilire fiducia tra cittadini e istituzioni, basandosi su buon senso, equità e vicinanza ai bisogni della comunità.”

Il gruppo cittadino ha concluso la nota ribadendo che continuerà a vigilare e a sostenere in ogni sede tutte le iniziative volte a promuovere la giustizia sociale e a dare risposte concrete alle difficoltà economiche quotidiane delle famiglie modicane.

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