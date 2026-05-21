Esercitazione di protezione civile, Scicli c’è

Comiso, 21 maggio 2026 – Si è svolta nei giorni scorsi a Comiso, in contrada Porcaro, un’importante esercitazione organizzata dal gruppo dei volontari della Protezione Civile delle province di Ragusa e Siracusa, finalizzata alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e di interfaccia.

Alla giornata hanno partecipato tutte le unità di volontariato delle due province, insieme ai rappresentanti istituzionali e delle forze operative impegnate quotidianamente nella tutela del territorio. Presenti per il Dipartimento provinciale della Protezione Civile il dottor Antonio Blandini, il comandante regionale dei Vigili del Fuoco Sergio Inzerillo, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa Fabrizio Pirillo, il dottor Filadelfo Brogna, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa, il dottor Tullio Serges, dirigente dell’Azienda Forestale di Ragusa e le autorità locali.

L’esercitazione ha rappresentato un momento fondamentale di verifica e coordinamento operativo, utile a testare le procedure di intervento e la capacità di risposta in vista della stagione estiva, periodo particolarmente delicato per il rischio incendi.

Durante l’incontro è stato evidenziato il prezioso lavoro svolto ogni anno dai volontari della Protezione Civile nelle rispettive città. In Sicilia, infatti, il numero dei volontari ha ormai superato quota 2.400, confermando una rete di supporto essenziale per la sicurezza e la salvaguardia del territorio.

È stato inoltre ricordato che la Sicilia è la prima regione italiana ad aver disposto, già a partire dal 15 maggio, il divieto di accensione di fuochi e falò, misura necessaria per prevenire incendi e proteggere ambiente, campagne e centri abitati.

All’evento hanno partecipato anche i volontari del gruppo di Protezione Civile di Scicli, sempre presenti e attivi sul territorio cittadino, ai quali vanno i personali ringraziamenti da parte dell’Amministrazione comunale di Scicli per il costante impegno, la disponibilità e il prezioso servizio svolto a tutela della comunità. Una giornata intensa e significativa che ha messo in luce professionalità, spirito di servizio e grande collaborazione tra volontari, istituzioni e forze dello Stato.

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