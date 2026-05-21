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Politica | Ragusa

Parcheggi Marina di Ragusa. Bennardo, Caruso e Mauro chiedono equilibrio tra mobilità ed accessibilità

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Ragusa, 21 maggio 2026 – I consiglieri comunali Federico Bennardo, Rossana Caruso e Gaetano Mauro intervengono in merito alla decisione dell’amministrazione comunale sull’introduzione della sosta a pagamento nell’area di piazza Padre Pio (piazza Rabito) a Marina di Ragusa. “La decisione di introdurre una tariffa per parcheggiare anche in piazza Padre Pio a Marina di Ragusa – al fine di favorire una turnazione delle auto in aree prossime al litorale – non è di per sé una decisione sbagliata” dicono i tre consiglieri comunali. “Tuttavia, quando si percorrono scelte di questo tipo – continuano – dovrebbero essere anche chiare le azioni da mettere in campo a tutela dei residenti o di quegli operatori commerciali che insistono su una determinata area e per i quali una tariffa di 1,50 euro l’ora rischia di trasformarsi in un vero e proprio salasso in assenza di pass o stalli dedicati”. “In aggiunta, con riguardo ai turisti – ancora Bennardo Caruso e Mauro – in una fase storica in cui il costo della vita continua ad aumentare e in cui molte località cercano di incentivare presenze e consumi, scegliere di imporre tariffe così elevate per la sosta appare una misura poco lungimirante e distante dalle reali esigenze del territorio”.

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